Бюджет города Шымкента увеличен до 893 миллиардов теңге

Бюджет Шымкента увеличили на 25 миллиардов теңге. На внеочередной 38-й сессии городского маслихата депутаты уточнили бюджет на 2026–2028 годы. Теперь его объём составляет 893 миллиарда теңге против ранее предусмотренных 868 миллиардов.

Дополнительные средства направят на реализацию приоритетных городских проектов. Кроме того, депутаты рассмотрели ещё пять вопросов и приняли по ним соответствующие решения.



На внеочередной 38-й сессии маслихата Шымкента депутаты рассмотрели шесть вопросов. В их числе — уточнение бюджета города на 2026–2028 годы, перечень строительных объектов, планируемых к завершению и вводу в эксплуатацию, а также порядок выплаты стимулирующих надбавок работникам организаций, финансируемых из местного бюджета.

В ходе заседания также стало известно об увеличении объёма городской казны. Все принятые решения направлены на реализацию приоритетных проектов и решение актуальных вопросов социально-экономического развития города.



Нурсултан Жылкыбаев, и.о. руководителя управления экономики и бюджетного планирования города Шымкента: «В соответствии с поручением акима города более 20 тысяч низкооплачиваемых работников получают надбавки из местного бюджета. На эти цели направлено 16 миллиардов теңге. В результате средняя заработная плата по городу выросла с 254 тысяч теңге в 2023 году до более чем 350 тысяч теңге на сегодня».



Кроме того, депутаты внесли изменения в положение об аппарате маслихата и утвердили состав координационного совета по вопросам охраны здоровья населения при акимате города. Также на сессии пересмотрели порядок присвоения звания «Почётный гражданин города Шымкента».



Берик Аширбеков, руководитель аппарата акима города Шымкента: «Основные изменения в проекте заключаются в следующем: ранее звание «Почётный гражданин города» присваивалось ежегодно — до 25 человек. Теперь оно будет присваиваться один раз в два года. При этом звание смогут получить не более 10 человек».



Все вопросы повестки дня депутаты предварительно рассмотрели на совместных заседаниях постоянных комиссий маслихата. На самой сессии решения были поддержаны единогласно. Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков отметил важность слаженной работы акимата и депутатского корпуса, подчеркнув, что совместные усилия позволят эффективнее решать актуальные вопросы города и реализовывать намеченные проекты.



Габит Сыздыкбеков, аким города Шымкента: «Как вы знаете, сегодня у нас много проектов и много работы, которую необходимо выполнить в городе. При этом приходится выбирать наиболее приоритетные направления, поскольку, пусть и временно, есть определённый дефицит средств. Поэтому финансирование направляется на самые необходимые направления — будь то вопросы инфраструктуры, повышение заработной платы или выплата надбавок. Благодарим вас за поддержку».



Таким образом, решения, принятые на внеочередной сессии, направлены на эффективное освоение городского бюджета, решение социальных вопросов и повышение качества услуг, предоставляемых жителям. В дальнейшем совместная работа акимата и маслихата станет основой для поэтапного решения актуальных проблем города.