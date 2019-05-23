Генпрокуратура призывает граждан не допускать нарушений выборного законодательства

Генеральная прокуратура Республики Казахстан держит на особом контроле соблюдение законности в ходе внеочередных выборов Президента страны, в том числе условий проведения опросов общественного мнения, предусмотренных Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», сообщает Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

В настоящее время зафиксированы нарушения требований данного закона в сети интернет.

В частности, отмечен факт проведения опроса без обязательного уведомления Центральной избирательной комиссии собственником Интернет-ресурса «Nur.kz».

Наряду с этим наблюдается проведение подобных опросов в социальных сетях. По данным фактам нарушители привлечены к административной ответственности.

Так, 17 мая т.г. за опрос общественного мнения по выборам в социальной сети «ВКонтакте» (ч.3 ст.120 КоАП) подвергнут к штрафу в размере 15 МРП (37 875 тг.) житель города Алматы.

За аналогичное правонарушение, совершенное в социальной сети «Facebook», к административной ответственности привлечен житель Алматинской области.

В этой связи, Генеральная прокуратура напоминает гражданам о необходимости соблюдения законности в ходе избирательного процесса и установленной ст. 120 Кодекса об административных правонарушениях РК ответственности за нарушение условий проведения опросов общественного мнения.

При этом, гражданам рекомендуется быть внимательными и не допускать использования личных аккаунтов в социальных сетях третьими лицами в противоправных целях.