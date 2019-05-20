В селе Темирлан Ордабасинского района завершился традиционный международный турнир по қазақ күресі, посвященный 148-летию Кажымукана Мунайтпасова.

Отметим, в соревновании приняли участие около 300 спортсменов из России, Узбекистана, Монголии и со всех регионов страны, передает Пресс-служба акима Туркестанской области

В церемонии открытия с приветственным словом выступили заместитель акима области Малик Отарбаев и руководитель областного управления физической культуры и спорта Полат Кырыкбаев.В течение двух дней борцы состязались в 8 весовых категориях. Зрители горячо поддержали выступление атлетов, а палуаны ответили болельщикам красивыми, зрелищными и бескомпромиссными поединками.

В абсолютной весовой категории выступили 32 борца. По итогам соревнований третье место занял монгольский борец Дорж Анар. В финальной схватке встретились Руслан Абдразаков (Алматы) и Серик Бердимурат (Монголия), где лучшим и сильнейшим стал Руслан Абдразаков, которому и вручили главный приз — автомобиль «Нива».

Вместе с тем, победителей и призеров традиционного международного турнира по қазақ күресі в 8 весовых категориях, посвященного 148-летию Кажымукана Мунайтпасулы, наградили памятными подарками.