В апрельском календаре-2021 среди памятных дат есть одна особенная, не вспомнить о которой просто недопустимо. Речь идет о 150-летии легендарного казахского палуана Кажымукана Мунайтпасова.

«Цель борьбы – не в победе или поражении. Она в том, чтобы, стоя в тесном пространстве арены, на глазах тысячной публики бороться за свое счастье. Движение – это внешний рисунок борьбы, а главное содержание в том, чтобы не дать трудностям одолеть себя. Процесс познания борьбы – в самой борьбе».

Кажымукан МУНАЙТПАСОВ

Только факты

Хаджимукан (Кажымукан) Мунайтпасов родился 7 апреля 1871 года в ауле Караоткель Акмолинской области, где в основном проживали представители казахского рода алтыбас кыпшак. Его отец Мунайтпас Ернаков был скромным и бедным человеком, но обладал недюжинной физической силой и часто побеждал в борцовских поединках, за что получил прозвище «толстоногого балуана». Его дед со стороны матери Лек-балуан был таким сильным, что мог вырывать деревья вместе с корнями. Дед со стороны отца Ернак тоже отличался большой физической силой и борцовским мастерством, он-то и предвидел блестящее будущее своего внука и стал обучать его премудростям национальной борьбы казакша курес.

В юности Кажымукан батрачил. Парню не исполнилось и 17 лет, когда о нем стали говорить как о сильном борце, одержавшем немало побед над палуанами Акмолинской области. И слава о нем стала расходиться по всей казахской степи.

По рассказам самого Кажымукана, в 18 лет его пригласили в цирк. Он работал в конюшне и одновременно обучался цирковой борьбе. В 20 лет Кажымукан впервые вышел на арену и стал цирковым артистом.

Неоднократно (в 1908, 1909, 1911, 1913 и 1914 годах) побеждал в чемпионатах мира по классической борьбе среди профессионалов.

Кажымукан – первый казах, завоевавший титул чемпиона мира по французской борьбе.

Он многократно побеждал на мировых, российских, региональных, затем и общесоюзных чемпионатах по классической борьбе среди тяжеловесов. Выступал в 54 странах мира, являлся обладателем около полусотни наград и медалей разных проб.

После Октябрьской революции Кажымукан активно участвовал в становлении советской власти в Казахстане, основал первый в истории профессиональный театр, из которого вышли многие именитые артисты того времени, организовывал различные чемпионаты.

«Батыр казахского народа» – это официальное почетное звание было присвоено ему в 1927 году ЦИК Казахстана.

Во время Великой Отечественной войны Кажымукан своими выступлениями собирал средства на помощь армии и подарил фронту самолет.

Несмотря на все заслуги перед родиной в конце жизни он остался без поддержки со стороны властей. Предположительно Кажымукан умер от воспаления легких из-за проживания в нечеловеческих условиях. Произошло это 12 августа 1948 года в колхозе «Ленин туы» («Ленинское знамя») Темирлановского сельсовета Арысского района Южно-Казахстанской области. До последнего дня батыр сохранял ясность ума и физическую силу.

В поселке Темирлановка в начале 1980 годов был открыт музей знаменитого борца.

Прозвища

Чего-чего, а прозвищ у Мукана хватало. Якобы из-за того, что батыр не мог быть допущен в сборную России, он выступал под японским именем Ямагата Муханура на международных соревнованиях за Маньчжурию.

Кажымукана также прозвали Черным Иваном, так как выступал на арене цирка вместе с тремя Иванами – Иваном Поддубным, Иваном Заикиным и Иваном Шемякиным.

В 1912 году после совершения хаджа Мукан получил к своему имени приставку «Кажы» (паломник), с которым и стал известен во всем мире.

Вот как это было. Предстояла поездка борцов из России в Турцию. Руководитель труппы предложил Мукану бороться под именем Кара-Мустафа. Расчет был на то, что это привлечет турецких зрителей. Так и вышло. Турки были очарованы тем, как красиво боролся этот Кара-Мустафа, победив популярного турецкого борца Нуруллаха.

Таинственный «русский» с тюркским псевдонимом приглянулся во время поединка Шакир-паше – сановному правителю Стамбула, который до начала схватки выяснил, что гость – мусульманин. Мукану предложили вместе с Шакир-пашой совершить хадж в благословенную Мекку. Паломничество на святую землю, по которой ходил пророк Мухаммед, – заветная мечта каждого мусульманина. Хадж снимает с человека все грехи, делает его чистым перед Аллахом и людьми, приближает к небу. «Совершить хадж удается далеко не каждому правоверному», – сказал Шакир-паша, и Мукан, не раздумывая, согласился.

В святых городах Мекке и Медине никакие зрелища не разрешались. Неподалеку от них в городе Джидде был организован борцовский турнир, в котором участвовали 25 мусульманских атлетов из Азии и Африки. Мукан победил всех и стал чемпионом.

После паломничества на святую землю Мукан Мунайтпасов получил почетное звание кажы.

Впервые он выступил под новым именем в цирке братьев Никитиных в Саратове в 1912 году. Тогда первыми соперниками Кажымукана на ринге стали Рауль де Руан, Том Кеннеди, Поплавский, Петр Крылов и другие. С тех пор батыр стал выступать под именем Кажымукан.

Легенды

Десятилетний Мукан мог запросто поднять мешок с зерном, а затем легко бежать за вторым. Для него это было привычной работой.

Мальчик не пропускал состязаний палуанов, где выигрывал бои не только у ровесников.

Мама батыра рассказывала, что Кажымукан мог на спор съесть барана или выпить бурдюк масла.

Была такая история. Однажды в тине застрял громадный бык. Казалось, что помочь бедному животному уже невозможно. Но Мукан обвязал туловище быка веревкой, перекинул ее через свои могучие плечи и вытащил на берег животное.

Другая история. В 1889 году выпала тяжелая зима с сильными буранами. Надо было привезти сухое сено для скота. Кого отправить в трудный путь? Хозяин, у которого батрачил Мукан, посчитал, что в случае чего нищего Мукана никто не хватится. Да и силищи у этого парня столько, что только он справится. Батыр добрался до места, загрузил сани сеном. На обратном пути в степи начался сильный буран. Дорогу занесло, лошади выбились из сил, а одна упала и больше не встала. Тогда Мукан погрузил ее на сани поверх сена, вторую привязал сзади, сам же, впрягшись вместо лошади, потащил сани в аул. Тогда юноше было 18 лет.

Когда началась Великая Отечественная война, Кажымукану исполнилось уже 70 лет. Несмотря на столь солидный возраст он ездил с мальчишкой-помощником по югу Казахстана, демонстрируя свое искусство силача и борца. Выступал он и в парке культуры и отдыха в Чимкенте. Долгие годы очевидцы вспоминали тот аттракцион 1943 года: силач лежит на земле, на нем широкий бревенчатый настил. Грузовая машина «эмка», набитая людьми, проезжает по доскам туда-сюда.

В 1944 году заработанные выступлениями деньги – 100 тысяч рублей – Кажымукан отправил в фонд обороны. Он попросил народного комиссара Вооруженных сил назвать самолет именем казахского батыра Амангельды Иманова. 29 октября пришел ответ из ЦК: «Южно-Казахстанская область, Шаульдерский район, колхоз Актобе, Кажымукану. Примите мой привет и благодарность Красной Армии, товарищ Хаджи Мукан. За вашу заботу о воздушных силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. Сталин».

На деньги Кажымукана командование военно-воздушных сил приобрело самолет ПО-2, на одном боку которого было написано «Амангельды», а на другом – «Хаджи Мукан». Летчиком ПО-2 стал соотечественник – лейтенант Кажытай Шалабаев.

Личное

Кажымукан был четырежды женат и имел четверых сыновей, их звали Халиолла, Габдолла, Айдархан, Жанадил, и трех дочерей – Софию, Азию и Рашиду.

Первой его супругой батыра стала цирковая артистка, наездница Надежда Чепковская, которая после замужества приняла ислам и взяла мусульманское имя Батима (Фатима). От нее у Кажымукана был сын Халиолла. Когда батыр взял себе вторую жену, Батима отправилась жить к Габдолле, которого они с Кажымуканом взяли из детского дома.

В 1925 году К. Мунайтпасов женился на Ырысты Тыныбаевой, у них родились три дочери.

Поздней осенью 1938 года Кажымукан приехал в Чимкентскую область к дальней родне, погостить. В селе Актюбе он женился на Мунаим, 30-летней вдове его родственника. Она родила ему сына Айдархана.

А в 1946 году аксакал женился на Айшагуль, которая была на 30 лет младше его. Сын Жанадил родился, когда знаменитому батыру было 77 лет.

Жанадил Хаджимуканович Кажымуканов был заслуженным тренером Казахстана по борьбе.

Приемный сын Кажымукана Габдолла, по национальности русский, был образованным человеком и занимал должность прокурора сначала в Омске, а затем на Украине, где участвовал в борьбе против бандеровцев, от рук которых и погиб.

«Википедия» выдает и такой факт: в 1996 году выяснилось, что у Кажымукана якобы есть дети во Франции от «жены-француженки», но казахстанские потомки не стали отвечать на приглашение «французов».

нук Кажымукана Шаттык Кажымуканов – мастер спорта международного класса по карате-до, а в 2002 году стал серебряным призером Азиатских игр. Другой внук Бахытжан Хаджимуханов – известный композитор, обладатель премии «Азия Дауысы» и «Жас Канат».

Талисман семьи

Кажымукана любили земляки, причем не только за его богатырскую силу, но и за мудрость, щедрость и доброту души. Он был очень дружен с директором совхоза «Шаульдерский» Барысом Кубелековым. В мае 1945 года легендарный борец пришел поздравить семью друга с рождением сына Рахата, как он думал, первенца. Но на лицах родителей новорожденного Акбопе и Барыса читалась тревога, словно они ожидали какой-то неминуемой беды. Кажымукану рассказали, что родившийся сын был уже пятым ребенком. Но все предыдущие младенцы умирали в первые дни жизни. И этот малыш по непонятной причине буквально таял на глазах.

Гость увидел умирающего ребенка и, ничего не объясняя, снял с себя рубашку и завернул в нее, еще теплую, младенца: «Этот малыш будет жить!» Благословение легендарного борца оказалось пророческим.

Рубашка осталась в семье. Акбопе не позволила ее стирать. «Она хранит дух Кажымукана и будет служить оберегом для всей семьи», – решила она. По традиции в эту рубашку впоследствии после Рахата заворачивали всех родившихся в этой семье детей – Нуржамал, Талгата, Оразкуль, Жумахата, Марата и Шолпан. А потом и их детей, затем – и внуков-правнуков. Рубашка эта весьма внушительных размеров, она сшита вручную.

«На протяжении 70 лет рубашка батыра являлась талисманом всей нашей семьи, – говорит Жумахат Барысулы. – Желающих приобрести реликвию было много. Когда мы были школьниками, к отцу приезжал из Польши Иван Диновецкий. Его 9-летним мальчиком освободил из рабства Кажымукан, заплатив за него свои сбережения. Но отец отказал и ему. Пять лет назад не стало нашего старшего брата Рахата. Исполняя его последнюю волю, мы передали рубаху легендарного палуана в музей его имени. Пусть все желающие смотрят на нее. Это подлинная вещь — достояние всего народа».

Самый большой стадион Шымкента носит имя Кажымукана. На площадке перед ним стоит памятник легендарному батыру.

Казахи говорят, что такие люди, как Кажымукан, рождаются раз в тысячу лет.

Подготовила Фарида ШАРАФУТДИНОВА

На снимке: Рахат Кубелеков с дочерью держат рубашку Кажымукана. 1981 год. Кокчетав.