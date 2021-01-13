Общая площадь комплекса, который расположится вдоль международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай, составит 5 га.

Сюда же перенесут музей его имени, расположенный в настоящее время в селе Темирлан, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

На повестке дня совещания, прошедшего под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, были озвучены вопросы развития города Туркестан, а также ход проделанной работы в сфере спорта и туризма, и предстоящие планы на 2021 год.

Сам объект будет состоять из библиотеки, выставочного зала, гостиницы, столовой, конференц-зала, спортивным залом, помещениями для переодевания, душевыми и другими необходимыми помещениями. Также благоустроят и озеленят территорию комплекса, установят скамейки и освещение.

Стоит отметить, комплекс, где можно будет заниматься несколькими видами спорта, также будет удобен для проведения соревнований различного уровня.