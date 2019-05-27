С 20 мая началось обучение полицейских в новом формате.

С начала этого года, по поручению Елбасы, стартовала масштабная реформа органов внутренних дел. Одно из ключевых направлений этой реформы – модернизация ведомственного образования.

В этой связи министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев обсудил с руководителями учебных заведений и ведущих служб МВД ход реформирования ведомственного образования.

Он отметил, что в этой сфере уже проделана определенная работа. Оптимизирована система образования, сокращены 6 учебных центров. Теперь подготовку полицейских будут осуществлять Алматинская, Карагандинская и Костанайская академии, Актюбинский юридический институт и Шымкентский учебный центр.

МВД так же отказывается от подготовки по программам бакалавриата, за исключением Карагандинской академии. «В стране достаточно юридических ВУЗов, откуда мы будем брать молодежь и доучивать ее на специализированных курсах», – сообщил глава министерства.

Особое внимание в учебном процессе уделяется практической направленности обучения. Для криминалистов, следователей и оперативных сотрудников предусмотрены 6-месячные курсы, по остальным – 3-х месячные. Ранее для офицерского состава без учета специфики действовали 3-х месячные курсы, для сержантского – 2-х месячные.

«С 20 мая началось обучение в новом формате. Будет максимально использоваться современные интерактивные методы и формы обучения, позволяющие слушателям осваивать большие объемы информации в короткие сроки» — отметил Е. Тургумбаев.

С учетом этих новаций разработаны концепции развития учебных заведений МВД и утверждены новые практико-ориентированные учебные планы и программы, которые и были презентованы на встрече министра с руководителями ВУЗов и Учебного центра министерства.

В завершении встречи Ерлан Тургумбаев добавил, что весь процесс образовательной реформы будет прозрачным. В связи с чем, поручил руководителям учебных заведений провести «Дни открытых дверей» или «Круглые столы» с приглашением общественности и СМИ, где подробно разъяснить суть модернизации ведомственного образования.

Население должно знать – что изменилось в системе подготовки кадров и как это отразится на качестве работы полиции. Мы рассчитываем за счет отбора кадров из гражданских ВУЗов повысить потенциал ведомственных учебных заведений и качество подготовки будущих полицейских – резюмировал министр внутренних дел.

Пресс-служба МВД Республики Казахстан