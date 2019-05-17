В Шымкенте жители улицы Алдиярова потеряли покой и сон. Горожане услышали ночью треск, увидели трещины на стенах и вызвали журналистов. Жители бояться, что в любой момент их дом рухнет.

За забором идет стройка. Когда проводились земляные работы, работала техника, дом ходуном ходил, будто землетрясение. Жители двух первых подъездов чувствовали вибрацию, а на стенах появилась трещина.

Там, где сегодня развернулось масштабное строительство, когда-то стоял ветхий двухэтажный дом. После крупного порыва теплосети, небезопасное строение снесли. Жителей переселили. По генеральному плану, на этом месте должен появится пятиэтажный дом.

Строительство стало настоящей головной болью для жителей 72-го дома. Застройщики напрочь забыли о нормах. От дома до котлована — всего несколько метров. Хотя допустимое расстояние между двумя объектами должно быть не меньше 20 метров, подчеркивают в городском управлении архитектуры и строительства. Прежде чем затевать строительство, необходимо было получить разрешение.

Разрешительных документов у застройщика не оказалось. Стройку заморозили. Дом с трещинами теперь должны обследовать эксперты. Можно поставить так называемые маячки, благодаря которым можно фиксировать изменения в размере трещины. Если со временем трещины будут расти, либо появляться новые, то вину можно будет переложить на соседнюю стройку. Вполне возможно, что жителям придется отстаивать свои права в суде.

Шынар Оразова