Трещины ползут по стенам новостройки в Шымкенте

В Шымкенте трещит по швам новостройка, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар 24.

Девятиэтажка уже пугает жильцов своим видом. Люди возмущены: трещины ползут по стенам давно, но устранять недочёты никто не торопится. Стены нового дома буквально трещат по швам, а штукатурка сыплется прямо на голову.

В этом доме 96 квартир. Получили их матери-одиночки, инвалиды и многодетные семьи. Жильцы вспоминают: сначала не выдержала проводка в подъезде, затем стал отваливаться кафель, а когда по стенам поползли трещины, и вовсе стало страшно. Теперь ветер дует со всех щелей.

Люди говорят, что постоянно сами что-то ремонтируют. Вот только в городском Управлении строительства уверяют: жалобы от жильцов в последние два года перестали поступать. А до этого были, не отрицают.

«До этого на стене были трещины, оттуда дул ветер. Подрядчик своевременно всё устранил. Работы выполнены в соответствии с гарантийным обязательством. Сейчас каждую квартиру осмотрят специалисты. При наличии дефектов будут ремонтировать согласно пятилетнему гарантийному сроку»-, сказал Ердаулет Ажибаев, и.о. зам. руководителя Управления строительства г. Шымкента.

Жители переживают, что с ремонтом никто не торопится. Говорят, так и гарантийный срок закончится, а за такое жилье людям платить еще 20 лет.