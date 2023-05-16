Рушатся козырьки, падают балконы: небезопасные дома Шымкента

Сегодня многие новости мы узнаем из Instagram.

В одной из них сообщалось, что после майских праздников в Актау произошел страшный инцидент: обрушился бетонный козырек жилого дома №4 в 9-м микрорайоне.

От полученных травм на месте происшествия скончался мужчина. Еще двоих пострадавших госпитализировали в больницу.

Их состояние стабильное.

Под лаконичной новостью сначала появились сотни возмущенных комментариев казахстанцев, мол, куда смотрит местная власть?! Эдак все дома развалятся, никому дела нет до них, только и могут, что коммунальные тарифы поднимать, надо было давно эти советские дома отремонтировать…

Все верно. Вот только обрушение бетонного козырька произошло как раз-таки в результате демонтажных работ, сообщили в госучреждении «Жилищная инспекция» города Актау. Погибший и двое пострадавших – сотрудники сервисной компании, обслуживающей местный ПКСК (потребительский кооператив собственников квартир).

Обстоятельства трагедии в Актау выясняются. По словам свидетелей, в момент обрушения трое мужчин стояли на бетонном козырьке, они производили демонтаж подъездного входа в соответствии с плановыми работами. Одного рабочего придавило, он скончался после приезда скорой помощи. Еще один пострадавший получил переломы ног, третий – незначительные ушибы. Работяги были без касок, без перчаток…

Произошедшее – показатель полного игнорирования правил техники безопасности. Думаю, что соответствующие управления разберутся с этим и сделают выводы. Должны сделать.

Подъездные козырьки – это одна проблема. Для Шымкента не менее злободневна и другая назревшая беда – балконы хрущевок. Вы обратите внимание на пяти-, четырех- и трехэтажные крупнопанельные, да и кирпичные дома Шымкента, особенно на их балконы. Они же большей частью застеклены и утеплены. К примеру, балкон одного из домов улиц Шымкента. Балконы, а их основание – это лишь небольшая консоль, утеплены кирпичом, зачастую силикатным, а поверх кирпичной кладки – с виду очень симпатичный сайдинг или обшивка. Представляете, какая это тяжеленная нагрузка на балкон?! У этой консоли опора – ЛИШЬ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, она заходит на панель всего на 10-15 см. Учтите коррозию, амортизацию за десятилетия эксплуатации, плюс колоссальную дополнительную нагрузку в виде силикатного кирпича, деревянных стоек, оконных рам, стекла и пластика. Удивительно, как они вообще до сих пор стоят!

Представьте, что в одной из подобных квартир – торжество. Пришли гости, и вдруг на балкон подышать свежим воздухом выйдет тетенька могучей комплекции и все! Нет сначала балкона, а вместе с ним и человека. Он попросту рухнет под дополнительным весом.

Вспомните, ведь минувшей зимой в Шымкенте уже обрушился один балкон. Это произошло днем 31 января в трехэтажном доме на углу улицы Казыбек би и проспекта Тауке хана.

Балкон третьего этажа упал из-за большого количества снега и льда. Причем падающий балкон по пути снес кондиционер на втором этаже и повредил козырек на первом. Обломки конструкции упали на площадку перед домом. К счастью, обошлось без пострадавших: ни на балконе, ни внизу на тротуаре в этот момент людей не было. Просто повезло.

Интересно, есть ли какие-то нормативы по срокам эксплуатации балконов? На сайте

«электронного правительства» РК нашла руководящий документ в строительстве Республики Казахстан РДС РК 1.04-26-2021 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений».

В таблице «Минимальная продолжительность нормальной эксплуатации элементов зданий» указано: «Балконы, лоджии, крыльца. По стальным консольным балкам (рамам) с заполнением монолитным железобетоном или сборными плитами срок эксплуатации – 60 лет; по железобетонным балкам-консолям – 80 лет; цементные или из керамической плиты полы балконов и лоджий с гидроизоляцией асфальтового типа – 20 лет…»

В приложении №2 к этому документу в перечне основных работ по текущему ремонту указано, что надо делать с балконами: «…восстановление или замена отдельных участков и элементов; частичная замена и укрепление металлических перил, балконных решеток, экранов балконов и лоджий; заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных плит; частичная или полная замена поручней лестничных и балконных ограждений». И все!

Здесь остается только вспомнить, что балкон – это частная собственность и его ремонтом должны заниматься только мы сами, собственники квартир. Будем, но только когда петух жареный за одно место клюнет. Такая у нас традиция.

Уверена, что пускать это дело на самотек – состояние балконов и козырьков – не стоит. Власти Шымкента – в первую очередь управление контроля и качества городской среды, управление строительства, жилья, ГАСК – должны основательно, со всех сторон обмозговать этот вопрос, привлечь профессиональных экспертов-строителей. Возможно, сделать обход этих домов на предмет выявления «утяжеленных» балконов, ветхих козырьков.

Я даже боюсь представить, как вдруг сознательные домовладельцы начнут демонтировать кирпичную кладку на балконах. Они точно от этого рухнут. Возможно, надо ставить внизу под эти балконы опоры. Короче, надо что-то делать, пока не случилось беды. Ведь под балконами в палисадниках бегают наши дети-внуки.

К слову, на официальном сайте управления контроля и качества городской среды Шымкента размещено вот такое объявление: «К сведению жителей! При Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в связи с большим потоком поступающих обращений действует информационная служба с целью повышения эффективного диалога с населением в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Действующие контактные телефоны:

* по вопросам строительства – 8 (7172) 57-65-52;

* по вопросам жилья и жилищных отношений –

8 (7172) 57-65-53;

* по вопросам перехода на новые формы управления объекта кондоминиума (ОСИ, ПТ, КСК) –

8 (7172) 57-65-51.

(Звонок на территории Республики Казахстан, за исключением Астаны, платный)».

Если в вашей квартире есть балкон, то не игнорируйте все вышесказанное. По меньшей мере, постарайтесь с этого дня не перегружать его. И, пожалуйста, посматривайте иногда наверх, когда проходите возле домов с балконами. Всякое может случиться, причем в любой момент…

Фарида ШАРАФУТДИНОВА