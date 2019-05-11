Чем ближе лето, тем острее для многих из нас встает вопрос ремонта. Делать или нет, а если делать, то в каком объеме и как быть, если на капитальный ремонт денег не хватит, а обновить интерьер хочется. В последнем случае, как обычно на помощь приходят обои.

Наклеить свежие обои – один их самых простых способов превратить комнату из старой в новую. Легче только смена тюля, портьер и перестановка мебели. С помощью удачных обоев можно достичь любого эффекта, которого вам хочется – превратить стену в картину, сделать комнату просторнее, а потолки выше, или вместо бетонной стены получить кирпичную кладку. Причем технологии, по которым сейчас делают обои, позволяют обращаться с ними, как будет угодно – мыть, перекрашивать, миксовать по своему вкусу. Единственное, что от вас требуется, – точно знать, что вы хотите получить в итоге, какого эффекта добиться.

Для этого вам придется представить все до мелочей: как будет стоять мебель (может, ее придется передвинуть, чтобы достичь лучшего визуального эффекта), будут ли висеть на стенах картины или фотографии, достаточно ли в комнате света и пространства.

Сейчас многие магазины обоев, располагающие большими площадями, демонстрируют, как выглядят обои, прямо у себя на стенах. И у нас захватывает дух: как красиво, как гармонично, с каким вкусом все подобрано. И первое наше желание – хочу такие же. Но не нужно спешить. Для начала представьте, насколько ваша квартира или комната похожа на представленную в салоне. Одно дело, когда этими обоями оклеена огромная светлая стена, совсем другое – небольшая комната, где солнце бывает только на закате.

Если вы любитель украшать стены картинами или портретами близких, то постарайтесь сразу представить, где они будут висеть, что станет для них удачным фоном. В общем-то самый распространенный вариант – это гладкие стены или не контрастный потайной рисунок, который не бросается в глаза. Но отличным фоном для ваших картин могут также стать обои в лаконичную полоску. В общем, покупайте обои вдумчиво, до мелочей представляя комнату, где вы их поклеите. Если, конечно, хотите получить особое удовольствие и почувствовать себя дизайнером своего дома.

Обои в полоску, кстати, могут как спасти интерьер, так и убить его. Все знают, что вертикальная полоса «поднимает потолок» и комната кажется выше. Но представьте, что вы оклеили всю комнату полосатыми обоями с часто чередующимся и достаточно контрастным рисунком. Результат может оказаться достаточно неожиданным – комната станет казаться меньше и после непродолжительного пребывания в ней у вас начнет рябить в глазах. А вот если вы используете такие обои лишь на одной стене, например, той, что напротив двери, то при входе всем будет казаться, что потолок действительно стал выше.

А вот еще один неожиданный эффект полосатости. Мы все также знаем, что поперечная полоска наоборот способна сделать комнату ниже, и потому избегаем их в квартирах с низкими потолками. Но бывая во многих домах, я обратила внимание вот на что. Люди подбирают обои с большими крупными цветами, которые будучи наклеенными на стену, выстраиваются в ровные ряды. Создается эффект все той же горизонтальной полосы, и комната как бы присаживается.

Если у вас однокомнатная квартира, то вам поиграть с обоями сам бог велел. С их помощью можно превратить одну комнату в несколько, разбив ее на зоны. Конечно, жилплощадь от этого не увеличится, но в ней четко выделится, к примеру, рабочее место, пространство для отдыха и спальная зона. Появится ощущение, что места стало больше, а сама комната – веселее и функциональнее.

Если вы не сильны в дизайне и боитесь смелых экспериментов, просто обратите внимание на обои-компаньоны. Их можно не просто чередовать, клея поочередно или на разные стены, а оклеивая ими разные зоны в квартире. Пример. Угол, где стоит рабочий стол, оклеиваете одними обоями-компаньонами, спальное место – другими. А для зоны отдыха, где стоит, допустим, диван и телевизор, вы используете те же обои, что и «в спальне», и развешиваете на стене рамки с кусками обоев из рабочей зоны. Или еще проще – чередуете обои друг с другом. Или делает из одних панели, а другие размещаете выше, вплоть до потолка. Вариантов полно, просто включите фантазию.

Раз уж мы заговорили об остатках обоев, то их действительно можно использовать как веселую картинку или яркое пятно, чтобы разбавить монотонный интерьер. Ведь художники, создающие рисунки для обоев, часто делают это с большим вкусом. А нам с вами остается стать их соавторами, превращая собственный дом в место, где нам живется хорошо и красиво.

Яна Котт