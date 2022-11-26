Больше света!

Конец ноября и декабрь – самое темное время года, и не только в Шымкенте.

Нехватка солнечного света сказывается на нашем настроении и самочувствии. Солнечные лучи необходимы для эффективной выработки «гормона радости» серотонина, а их дефицит, соответственно, лишает нас этого источника. Психологи советуют в период самых коротких дней восполнять недостаток света за счет яркого освещения дома, одеваться в светлые тона и радовать себя хоть маленькими удовольствиями.

Добавьте солнца в дом

Как наполнить солнцем собственный дом? Для этого нужно добавить побольше света в интерьер, и тут хороши разные способы.

Окна. Используйте по полной возможности своих окон. Наверное, не стоит напоминать, что стекла всегда должны быть вымыты и блестеть. Если на них остался толстый слой летней пыли, то для дневного света это трудно преодолимая преграда. Даже в яркий солнечный день в вашу комнату будет проникать лишь тусклый свет, и придется включать лампы.

Если вы живете не на первом этаже и в ваши окна не заглядывают любопытные соседи из многоэтажки напротив, откажитесь от штор. Учтите, что даже самый тонкий тюль будет отбирать у вас какую-то часть дневного света. Вам кажется, что окна без занавесок «голые»?

Развесьте красивые шторы по бокам, обрамите ими оконный проем, и все будет выглядеть гармонично. И тут небольшое отступление в тему.

Знаете ли вы, что в Швеции практически во всех домах нет занавесок, и у любого прохожего есть шанс заглянуть в квартиру прямо с улицы. Традиция эта сложилась еще в XVII веке. Именно тогда был принят закон, запрещающий гражданам занавешивать окна. Запрет был введен для того, чтобы каждый мог лично убедиться в том, что его сосед живет по средствам. Кроме того, во время обходов королевская стража имела право заглянуть в окна горожан, чтобы проверить, не нарушается ли порядок.

Документально этот закон существует и по сей день, хотя и не является обязательным к исполнению. Но жители этой северной страны так и живут – с незанавешенными окнами. И для этого есть другая причина, географическая. Солнца в стране мало, продолжительность светового дня зимой не больше 6 часов. Поэтому окна должны быть максимально большими и максимально открытыми, чтобы пропустить в жилище как можно больше лучей скупого полярного солнца.

Нам с вами с солнцем повезло куда больше, чем скандинавам, но короткие дни ноября-декабря никто не отменял и на юге, поэтому открывайте вход солнышку как можно шире. Балконы и лоджии.

В планировке наших квартир часто лоджия и балкон соседствуют с залом или кухней. Летом это даже плюс – в доме не так жарко. А вот зимой – неудобно, темновато. Поэтому в комнате, примыкающей к лоджии, в темный сезон советуем тоже отказаться от занавесок и сделать оконный проем максимально большим и пропускающим свет. Хорошее освещение на лоджии тоже большой плюс.

Еще один момент. Темные оконные рамы смотрятся, конечно, более респектабельно, но свет они «крадут» точно. Покрасьте их в белый цвет. Как и козырек, обычно нависающий над балконом. Увидите, как сразу преобразится ваша комната.

Стены. Вы думаете, самый выигрышный цвет стен чисто белый? Не совсем так. Холодный зимний свет, проникающий в окна, делает беленые матовые стены сероватыми и даже «грязными», что не совсем приятно. А если оклеить комнату обоями теплого солнечного цвета, да еще с эффектом сияющего перламутра, станет гораздо веселее. Любая поверхность с перламутровым отливом будет смотреться воздушнее и легче, станет своеобразным светоотражателем.

Учтите: темно-коричневый, темно-серый, насыщенный беж, синий отражают света минимум на 30-50% меньше, чем белый.

Отправляясь за обоями, имейте в виду, что их оттенок в магазине может сильно отличаться от того, что вы получите у вас в комнате. Большие светлые пространства и хорошее освещение магазина сделают свое дело. Например, оттенки фиолетового, сиреневого часто в магазине выглядят светлыми и даже искрящимися, а в домашних условиях смотрятся тускло и тоскливо.

Пол. Привычка красить полы в темно-коричневый цвет, к счастью, уходит в прошлое. Сейчас все больше людей, делая ремонт или строя новый дом, кладут на пол светлый ламинат, линолеум или плитку. И это правильное решение. Напольное покрытие отражает потолочный свет и работает «на расширение» пространства.

Мастера-строители предупреждают: если перед вами стоит задача наполнить помещение светом, то забудьте о любых оттенках шоколада, темной вишни и венге в напольном покрытии.

Конечно, вы не броситесь переделывать полы прямо сейчас, но если они у вас темные, покройте их на зиму светлым паласом или ковром. И увидите, насколько просторнее и приятнее стало ваше жилище.

Люстры, светильники. Сколько солнца будет в вашем доме, зависит и от освещения. Еще раз прислушаемся к опыту мастеров. Они говорят, что для комнаты площадью 20 кв. метров суммарная мощность освещения должна быть не менее 300 Вт. Причем это минимум. Если у вас темный пол, учтите, что процентов 20 он «съест».

Выбирайте осветительные приборы, ориентируясь не только на красоту и дизайн, но и на их тип. Встроенные точечные светильники с направленным потоком света по ощущениям дают меньшее освещение. То есть 5 точечных светильников по 60 Вт в сумме дадут 300 Вт, но будет казаться, что они освещают помещение гораздо хуже, чем потолочная люстра мощностью в те же 300 Вт.



Выбирая люстру, отдайте предпочтение той, что с лампочками направленными в потолок. Казалось бы, нелогично, но именно свет, отраженный от белого потолка, оказывается более эффективным. Освещения в комнате будет больше, и она наполнится светом более равномерно.

И еще детали. Учтите:

Чем светлее мебель, больше полировки и глянца, тем лучше такие поверхности отражают свет. Откажитесь от массивной мебели с темной матовой поверхностью. На темный диван или кресло можно надеть светлый чехол.

Добавьте в интерьер зеркала. Повесив зеркало рядом с окном или напротив него, можно значительно увеличить освещение комнаты. Выбирайте шкафы со стеклянными дверцами или с зеркалами.

Желтый, оранжевый, а также все оттенки этих цветов подсознательно воспринимаются нами как цвет солнца, а солнце – это тепло и свет. Чтобы помещение было не только светлым, но и солнечным, можно добавить в интерьер яркие предметы желтого и оранжевого цвета.

Оденьтесь в светлое

А теперь присмотримся к себе. К своей одежде, обуви, сумкам. Прямо сейчас откройте свой шкаф и оцените, какая одежда там висит. Если большая часть вашего зимнего гардероба сливается с темной глубиной шкафа, то надо задуматься: а не пора ли сменить одежку? Не сразу, постепенно, заменяя одну вещь другой. Если ваша синяя куртка уже просится на выброс, не спешите бежать за ее новым близнецом.

Купите что-то посветлее. Не беда, что вещь окажется более маркой: если ее можно стирать в машине, то все в порядке.

Ваше черное пальто еще совсем новое, и вы не собираетесь менять его в ближайшие несколько лет, хорошо, носите на здоровье! Но с объемным белым (голубым, светло-серым, светло-бежевым) шарфом. Все, что находится у вашего лица, пусть будет светлым.

Кстати, ярко-белые шарфы и шапочки по цветотипу подходят далеко не всем. Молодым девочкам со свежим румяным лицом и белоснежной улыбкой – да.

Зрелым женщинам с пастельными красками во внешности – нет. Тут как раз лучше поискать мягкие оттенки, которые не будут слишком контрастировать с цветом лица, зубов, с белками глаз.

Еще один явный плюс одежды светлых тонов: она выглядит элегантно и благородно, молодит и хороша в любом стиле и образе – от классического до спортивного. Все эти преимущества точно добавят хорошего настроения.

Кроме того, светлый наряд позволит вам выделиться из общей мрачной осенне-зимней картины. Наша малоснежная зима так нуждается в чем-то белом и пушистом. Пусть это будете вы!

Отбеливающий эффект

У времени, когда на улице мало солнца и света, есть одно преимущество, которое должны оценить все женщины. Это самый подходящий период для процедур по осветлению кожи. Делать их в салоне или дома – это ваше дело.

Специалисты советуют выбирать именно осень и зиму для избавления от различных пятен, веснушек, возрастной пигментации. В период агрессивного солнца делать отбеливающие процедуры нельзя, а сейчас самое время.

Провести осветляющий курс дома вам помогут обычные продукты.



Отбеливающими свойствами обладает лимонный сок. Можно протирать лицо лимонной долькой или пропитанным соком тампоном. Кожу перед этой процедурой нужно хорошо очистить.

Попробуйте маски на основе кисломолочных продуктов. Здесь опять же работает кислота, только молочная. Кефирные, творожные и сметанные маски освежают кожу и помогают выровнять цвет лица. Их нужно наносить равномерным слоем на предварительно очищенную кожу. Такая маска должна оставаться на лице в течение 10-15 минут, а затем ее смывают теплой водой.

Поможет и обычная картошка. Натрите ее, выжмите сок в миску, смочите салфетку и положите на лицо минут на двадцать. После нескольких таких процедур вы заметите, как кожа постепенно светлеет.

Хотите более быстрого эффекта? Смешайте мякоть яблока, столовую ложку меда и две столовых ложки сухого молока и нанесите смесь на лицо на 20-25 минут. Затем смойте водой и оцените результат.

Яна КОТТ