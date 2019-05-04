Пассажир потерял сознание из-за разгерметизации салона самолёта. Второму пилоту понадобилась дополнительная медпомощь, сообщает InformБЮРО.

Посадка самолёта авиакомпании SCAT в аэропорту Нур-Султана 3 мая была жёсткой, один из пассажиров в реанимации, сообщает КазТАГ.

«Пилот потерял сознание, самолёт совершил жёсткую посадку, одного пассажира доставили в реанимацию, но фактически пострадали все пассажиры. Есть пострадавшие и среди членов экипажа», — рассказал агентству информированный источник.

В больнице № 2 Нур-Султана подтвердили госпитализацию человека из столичного аэропорта.

«Из аэропорта 3 мая госпитализирован Виктор Богосьян, он сейчас находится в реанимации», — сообщили агентству КазТАГ в справочной службе медучреждения.

В реанимации рассказали о состоянии госпитализированного.

«Ему лучше сегодня. Это была высотная болезнь вследствие разгерметизации салона. Высотная болезнь влияет на лёгкие — на всасывание кислорода. Из-за этого он потерял сознание», — пояснили в реанимации.

В авиакомпании SCAT корреспонденту informburo.kz сообщили, что Виктор Богосьян — это второй пилот, состояние которого ухудшилось во время инцидента.

«После приземления второму пилоту понадобилась дополнительная медицинская помощь. Он находится под присмотром врачей», — сообщили в авиакомпании.

3 мая в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев сообщили, что борт DV 834 авиакомпании SCAT сообщением Минеральные воды — Нур-Султан, который запрашивал аварийную посадку в связи с разгерметизацией салона воздушного судна, благополучно приземлился в столице. О пострадавших или госпитализированных не сообщалось.