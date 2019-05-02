До завершения приема документов на рефинансирование ипотечных валютных займов через КИК осталось меньше двух месяцев.

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» информирует казахстанцев, что по Программе рефинансирования жилищных ипотечных займов/ипотечных займов* Национального банка РК (далее ‒ Программа) заявления от заемщиков валютных займов будут приниматься до 01 июля 2019 года. Заявления по займам, выданным в тенге, по сроку не ограничены, сообщает пресс-служба АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

По состоянию на 30 апреля 2019 года в АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» по Программе рефинансирования Национального Банка РК, с начала ее старта, по займам в иностранной валюте одобрено 181 займ, на общую сумму 490 782,16 тыс. тенге, по займам в национальной валюте 128 займов, на общую сумму 692 987,06 тыс. тенге.

Программа была разработана для решения проблем, сложившихся в сфере ипотечного кредитования, на увеличение доступности жилья малообеспеченным и социально уязвимым слоям населения, на облегчение финансовой нагрузки по ипотечным выплатам, содействие и сохранение единственного жилья ипотечных заемщиков, получивших займы в период с 2004 по 2009 годы.

Снижение размера ежемесячных платежей возможно благодаря перерасчету займа по официальному курсу Национального банка РК на 18 августа 2015 года – 188,35 тенге за 1 доллар США. Кроме того, для граждан, относящихся к категориям социально уязвимых слоев населения (по состоянию на 1 января 2015 г. или на дату подачи заявления) ставка по займам составляет всего 3%.

Под действие Программы подпадают тенговые займы, соответствующие следующим критериям: займы, выданные в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2009 года, задолженность по займам по состоянию на 1 января 2015 года не превышает 36 470 000 тенге, и займы, по которым залоговой недвижимостью выступала единственная жилая недвижимость заемщика (по состоянию на 1 января 2015 года).

Подробно с условиями Программы рефинансирования жилищных ипотечных займов/ипотечных займов в тенге и иностранной валюте можно ознакомиться на сайте АО «ИО «КИК» www.kmc.kz или по телефону горячей линии 8 800 080 44 48.