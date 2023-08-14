Новая программа для покупки жилья по низким процентам стартовала в Шымкенте

В Отбасы банке начнется прием заявок по программе «Qamqor», передает корреспондент OTYRAR.

Прием заявок от жителей Шымкента на участие в новой региональной программе «Qamqor» стартует в 11.00 часов 15 августа 2023 года и продлится до 25 сентября 2023 года включительно.

Получить жилье смогут врачи, медсестры, санитары, педагоги, воспитатели, няни, преподаватели вузов и колледжей, научные сотрудники НИИ, работники культуры и спорта, члены творческих союзов, журналисты, сотрудники государственных городских организаций, Центров обслуживания населения, представители энергетической отрасли.

«У работающих жителей Шымкента будет возможность по льготным условиям приобрести жилье. Максимальная сумма займа для них составит 20 млн тенге. Ставка по кредит будет равна 5% (ГЭСВ от 5,2%) с дальнейшим понижением до 3,8% годовых. Первоначальный взнос составит 10%. Первый транш для кредитования граждан в рамках программы «Qamqor» составит 3 млрд тенге. Деньги выделяет акимат Шымкента»,— пояснили в ведомстве.

Подать заявку можно на портале otbasybank.kz , потенциальные участники программы «Qamqor» должны быть клиентами банка.