Аренда или ипотека: что выгоднее казахстанцам?

Казахстанцы всё чаще задаются вопросом, что выгоднее, ежемесячно платить за аренду или обслуживать ипотеку. Мнения разделились: одни считают, что свое жилье, пусть и в ипотеку на 20 лет лучше, другие говорят о трудностях с накоплением первоначального взноса.

По мнению экспертов, аренда может быть оправдана лишь на короткий срок. В долгосрочной перспективе покупка квартиры в ипотеку выгоднее: выплачивая кредит, человек приобретает собственность, в отличие от аренды.

«Когда это единственное жилье, когда просто ты нуждаешься в жилье. Здесь вопрос не должен стоять. Если доход позволяет, необходимо покупать квартиру. 10 лет, 15 лет, 5 лет — неважно, вы платите за свое собственное жилье. Что касается аренды, ваши деньги просто сгорают, только что вы не живете где-то под мостом. Поэтому здесь вопроса выгоды нет», — считает эксперт рынка недвижимости Александр Пак.

В то же время эксперты отмечают, что для большинства ипотека остаётся недоступной из-за высоких ставок и значительной переплаты. Жёсткие условия банков требуют внушительного первоначального взноса, а еще предлагают ипотеку под большие проценты, которые люди не всегда могут потянуть.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCE: «Учитывая основную часть высоких доходов населения, средняя медианная у нас около 250 тысяч. Соответственно, к сожалению, они не могут накопить первоначальный взнос, и из-за этого вынуждены всю жизнь, основную часть своей жизни, жить в съемной квартире. Потому что в банках более-менее жесткие условия, в пределах 20-30% необходимо иметь первоначальный взнос».

При этом аренда имеет свои плюсы: гибкость, отсутствие необходимости в крупных первоначальных вложениях, возможность легко сменить район или тип жилья, а также быстрее адаптироваться к изменениям в жизни.