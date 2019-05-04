Наша съемочная группа встретила Анатолия Кашпировского в аэропорту. Как стало известно, популярный советский психотерапевт приехал в Шымкент на презентацию своей книги.

В рамках визита Кашпировский встретится с желающими и проведет творческий вечер. Наши журналистам удалось записать эксклюзивное интервью с популярным психотерапевтом.

Анатолий Кашпировский в беседе с журналистами рассказал много о своей жизни, о пиках популярности, о ситуации с терактом в Буденовске, про сканады и гипноз. Также Анатолий Кашпировский поведал о том, что пять лет своего детства провел на юге нашей страны.

«Это была тогда Джамбульская область. Мы после войны жили с родителями в юрте. Примерно пять лет жили, потом уехали. Мне характер степи близок, так что приезжаю в Казахстан, как домой», — сказал Кашпировский.

Не смотря на свой возраст, а в этом году Анатолию Кашпировскому исполнится 80 лет, он чувствует себя довольно бодро. Планирует побыть в Шымкенте несколько дней, прогуляться по городу и встретится горожанами.

Организацией тура в г. Шымкента занимается концертное агентство «Essen Group»

Подробное интервью с Анатолием Кашпировским смотрите в программе «Тет-А-Тет» с Шуддином Саидовым.