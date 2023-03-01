Анатолия Кашпировского спасли шымкентские врачи

О том, что известный психотерапевт Анатолий Кашпировский попал в больницу, рассказали сотрудники городской клиники №1.

Как стало известно, пациент Кашпировский поступил в шымкентскую клинику с диагнозом язва желудка. Звездный пациент даже потерял три литра крови.

«Пациент попал к нам в ноябре 2022 года, получил лечение и полностью выздоровел. Он находился в это время в Шымкенте. Оказалось, что у него открылась язва»,- сообщили врачи больницы.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, заверили врачи. Анатолий Кашпировский поблагодарил докторский состав шымкентской клиники за работу.

Известно, что известный экстрасенс-психотерапевт часто приезжает на юга, а именно в Толебийский район, где по его словам, находится его дом.