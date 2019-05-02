Шымкентский водоканал посетил вице-министр по инвестициям и развитию РК

Каирбек Ускенбаев побывал на комплексе очистных сооружений (КОС), который считается одним из лучших в республики. В Шымкенте работает единственная в Центральной Азии установка биогаза – опыт наших специалистов уникален. После проведенной модернизации комплекс увеличил свои мощности на 50%. Ведется плотная работа с коллегами из Польши, которые осуществляют шеф-контроль за работой очистных сооружений. передает пресс-служба шымкентского водоканала.

Вице-министра познакомили с принципами работы биогазовой установки и рассказали об экономической эффективности применения зеленых технологий. Кроме того, господину Ускенбаеву показали новую технику водоканала. К примеру, установка телеметрического исследования труб в Казахстане представлена всего в двух экземплярах.

Не исключается, что опыт работы шымкентского водоканала будет рекомендован министерством коллегам из других городов.