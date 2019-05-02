Испанские ученые сообщили о космическом объекте, который врезался в Луну во время полного лунного затмения. Профессор Хосе Мария Мадьедо из Университета Уэльвы и доктор Хосе Л. Ортис из Института астрофизики Андалусии посвятили этому явлению научную работу, краткое описание которой приводит Phys.org, передает NUR.KZ.

Астрономы, наблюдавшие затмение 21 января 2019 года, заметили редкое явление — короткую вспышку на поверхности Луны. Они полагают, что в спутник Земли на скорости 61 тыс. км/ч врезался метеорит. Вспышка при их столкновении была настолько яркая, что ее можно было заметить невооруженным глазом.

Мадьедо и Ортис использовали для наблюдения систему обнаружения и анализа лунных воздействий (MIDAS), которая собирает сведения с восьми установленных на юге Испании телескопов. На основании этих данных было создано видео, демонстрирующее процесс столкновения.

Исследовав полученные сведения, ученые заключили, что весил объект порядка 45 кг, а его длина составляла 30–60 см. Мощность удара назвали эквивалентной мощности взрыва 1,5 т тротила. В результате на поверхности Луны осталась воронка диаметром 15 м. Максимальная температура обломков метеорита составила 5400 градусов Цельсия — это почти сравнимо с температурой солнечной поверхности. Сам удар произошел рядом с кратером Лагранжа.

Вспышка, длившаяся 0,28 секунды, стала первым подобным событием, которое удалось заснять, хотя попытки сделать это предпринимались и раньше.

«Воспроизвести столкновение на такой высокой скорости в лаборатории на Земле невозможно», — отметил Мадьедо.

По его словам, наблюдение за подобными событиями — отличная возможность проверить догадки ученых о том, что именно происходит в момент, когда метеорит сталкивается с Луной.

В январе о падении метеорита на Луну сообщили американские ученые. Специалистам из обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе также удалось запечатлеть это явление.