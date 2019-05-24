Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета национальных инвесторов, в котором участвуют руководители госорганов, НПП «Атамекен», представители нацкомпаний и отечественного бизнеса, передает NUR.KZ.

Некоторые тезисы его выступления опубликованы в официальном аккаунте Акорды в Twitter.

Так, глава государства сказал, что практика проведения национального рейтинга легкости ведения бизнеса в регионах будет продолжена.

В отношении акимов, допустивших неоднократное снижение рейтинга, будут приниматься соответствующие меры, предупредил Токаев.

«Мы будем решительно пресекать злоупотребление монопольным положением, бороться с необоснованно высокими ценами, снимать барьеры для конкуренции», — отметил президент.

Также он поручил правительству и акимам принять кардинальные меры по совершенствованию системы государственных и квазигосударственных закупок и отметил необходимость введения конкретных KPI по увеличению участия отечественного бизнеса в регулируемых закупках.