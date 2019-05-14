В Шымкенте сокращается число грызунов. На сегодняшний день в городе продезинфицировано свыше 54 миллионов квадратных метров.
Средствами для уничтожения крыс и других грызунов, обработаны мусорные контейнеры во дворах многоэтажных домов, побережья рек и каналов, а так же полигон бытовых отходов.
На дератизацию из городского бюджета было выделено 42 миллиона тенге. Комплекс мероприятий по уничтожению грызунов начался 20-го апреля и закончился 12-го мая. К какому результату приведут усилия властей станет ясно в ближайшие месяцы.
Но как стало известно, на сегодня один из очагов обитания крыс — мусорные площадки во дворах высоток по проспекту Тауке-хана остался не обработанным. Но как обещают специалисты, это упущение будет исправлено в ближайшие дни.