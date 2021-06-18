Память трех друзей – Кенесбая Исмаилова, Алексея Гончарова и Бахытжана Аширбаева таких разных, но одинаково до последнего вздоха любивших родной город и болевших за него, решили увековечить в Шымкенте.

В третьем мегаполисе страны создан общественный фонд «Достар».

Алексей, Кенес и Бахытжан… три человека, сделавших для развития города и области, в разы больше, чем кто-либо из Шымкентцев. Пожалуй, так беззаветно, как они, город и в целом регион не любил никто. Своими трудами, своими произведениями они поставили себе памятник при жизни. Теперь задача тех, кто их знал и любил увековечить их память. Именно с этой целью в городе создан фонд «Достар».

У каждого, кто знал Алексея, Кенеса и Бахытжана, есть свой Леша, Кеша и Бахыт. Такие открытые для своих и не терпимые к неискренности и головотяпству. Одной из последних побед Алексея и Кенесбая был праздник – Сеиль Кошкарата, который они таки возродили и вернули городу.

Основатели Фонда предлагают учредить специальные номинации в память об этих уникальных людях.

Фонд открыт не только для финансовых вливаний, но и для предложений, одно из которых – каким должен быть памятник трем друзьям и где он должен быть установлен. А пока нет памятника материального остается памятник духовный и Алексей, Кенесбай и Бахытжан живы, пока живы их произведения и память. Память сердца…