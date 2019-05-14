25 мая в Шымкенте пройдет «День славянской письменности и культуры»

Славянское этнокультурное объединение города Шымкент приглашает гостей на традиционный праздник – «День славянской письменности и культуры», который состоится в Центральном парке (возле фонтана).

Его участниками станут городской русский драматический театр, Театр кукол, танцевально-вокальный коллектив Молодежного крыла «Славяночка» — студенты ЮКГУ имени М. Ауезова, художественная школа, школа искусств, музыкальный колледж города Шымкент, библиотека имени А.С. Пушкина, детская юношеская спортивная школа силовых видов искусств, ТОО «Орион», училища № 5 и № 6 города Шымкент, «Оңтүстік цирк», педагоги и творческие коллективы Дворца школьников, народный хор Ветеранов, казачий хор «Светоч», кулинарно-кондитерские сети «Ладушки», «Мадлен», «Блинчик», пчеловодческое хозяйство «Тянь-Шань».

Ежегодно День славянской письменности и культуры проходит традиционно в рамках поддержки русского языка и культуры. Украшением праздника станут красочные номера от профессиональных и любительских коллективов города Шымкент.

На площадке перед фонтаном развернется несколько зон:

Театрализованная программа с участием лучших номеров;

Спектакль театра кукол;

Церковный хор Воскресной школы;

Конкурс рисунка на асфальте;

Выставка художественной литературы;

Показательные цирковые выступления;

Состязания спортсменов, силовые конкурсы;

забег официантов;

показ мод;

ярмарка рукоделия;

ярмарка «сладкоежек» и выставка прикладного творчества.

Начало в 11.00 Вход на праздник свободный.