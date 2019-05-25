В Шымкенте отметили день славянской письменности и культуры.

Праздник собрал в центральном парке города огромное количество зрителей. Шымкентцам и гостям города представили красочную концертную программу: артисты русского драматического театра показали театрализованную постановку и прочли стихи великого русского поэта Александра Пушкина, казачий хор исполнил песни на русском и казахском языках, а девушки из молодежного крыла русского этнокультурного объединения устроили показ мод, на котором показали все разнообразие и красоту русского народного костюма.

В первые минуты шымкентцы попали на настоящий русский бал. Театрализованное представление на площадке центрального парка развернули артисты русского драматического театра. Здесь и дамы в пышных нарядах, и Александр Сергеевич собственной персоной. Празднование дня славянской письменности и культуры совместили с 220-летним юбилеем великого русского поэта.

«20 лет именно на этой площадке мы принимаем жителей нашего Шымкента и гостей, всех, кто решил прийти и отпраздновать. Язык русский, казахский или любой другой — это важная составляющая нашей жизненной позиции, потому что без языка это невозможно», — рассказала Наталья Романова, председатель славянского этнокультурного объединения г. Шымкента.

День славянской письменности и культуры ежегодно отмечают 24 мая. Праздник посвящен чествованию Кирилла и Мефодия, известных тем, что создали первую азбуку.

«Сегодня один из праздников, который отмечается на государственном уровне, хотя этот праздник и церковный, но он и светский. И его отмечают во многих странах. Кирилл и Мефодий создали азбуку — инструмент, благодаря которому был записан тот пласт литературы, истории, культуры, искусства, и мы теперь можем прикоснуться к этому богатству наших предков», — отец Александр, протоиерей Никольского кафедрального собора.

На празднике пели, танцевали и даже устроили показ мод. Молодые девушки показали всю красоту русских национальных костюмов.

«Мы хотим показать всю красоту и грацию женского костюма, орнамент, роль кокошника, который похож на корону. К сожалению, его не носят сейчас, но он настолько красив, что мы хотим его показать. Русский костюм славится своими кружевами, бисером, уникальным декором. Рукодельницы вышивают на нем крестиком очень необычные орнаменты», — рассказала Татьяна Тарасенко, руководитель молодежного крыла славянского этнокультурного объединения г.Шымкента.

«Я чувствую себя в нем, как будто я на балу, и вспоминается то, что можно увидеть в фильмах, красочно очень и сейчас я в русском народном костюме, и это неожиданно очень для меня», — делится своими ощущениями Ангелина Дулусова, участница показа национальных костюмов.

Для шымкентцев 24 мая долгожданный день. Ведь на праздновании дня святых Кирилла и Мефодия никогда не бывает скучно. Здесь и песни, и пляски, и каждый номер вызывает бурные аплодисменты.

«Восхищает то, что это общий праздник, не только славянской национальности: и казахи, и татары — все центры принимают активное участие. Я считаю, в нашем сложном мире так и надо жить. Мы очень рады, спасибо организаторам за праздник, за то, что мы получаем такое удовольствие от романсов и от танцев», — делятся зрители.

Каждый год на праздник стараются попасть зрители всех возрастов. Взрослое поколение наряжается в традиционные русские наряды и наслаждается концертной программой, много здесь и детей. Именно им предстоит передать славянские традиции, культуру, язык.