В Шымкенте река Бадам изменила русло.

Обильные осадки привели к тому, что в районе поселка Жилан Бузган река Бадам изменила свое русло и стала подмывать левый берег, который не укреплен бетонной дамбой.

Проблема в том, что подмыв происходит в непосредственной близости от водозаборной станции «Жилан Бузган», она обеспечивает питьевой водой жителей одноименного поселка и Маятаса. В общей сложности порядка 1500 абонентов.

Накануне, для предварительного изучения возникшей проблемы на место выехали представители ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», ГКП «Управление водой и канализацией», представители городского ЖКХ.



«Чтобы сохранить русло и избежать возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо укрепить эту береговую зону, — считает инженер-гидротехник ТОО «ВРМ» Утепберген Кыстаубаев, — для этого акимат поселка совместно с акиматом Шымкента должны провести исследования и провести последующие работы.

Еще один вариант – задействовать департамент ЧС в рамках противопаводковой ситуации. Главная задача – обезопасить водозабор, который обеспечивает водой два поселка».



Для решения вопроса в соответствующие органы будут направлены письма.