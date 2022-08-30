Ход строительства дороги от Кунаева до реки Бадам

Строительство дорог в Шымкенте ведётся круглосуточно, праздничные выходные — не исключение. Глава города поставил короткие сроки: в 2023 году нужно сдать в экспулатацию дорожное полотно от Кунаева до реки Бадам.

Заместитель акима с подчиненными с раннего утра на объезде. Совещание проходит в полевых условиях. С внутренними коммунальными сетями вопрос фактически решен. Автодорога соединит Шымкент с Ташкентом.

Объект регулярно, без предупреждения, проверяет аким Шымкента, подрядчик несет персональную ответственность.

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«Это второй этап строительства проспекта Кунаева, он самый ответственный. Дорогу строим до реки Бадам. Здесь будет несколько развязок, в том числе и под землей. Сейчас все идет нормально, в следующем году должны сдать объект. Есть проблемные вопросы — выкуп зданий, ведется работа», — сказал Максут Исахов, заместитель аким г. Шымкента

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Посетил замакима развязку на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова. Максут Исахов требует от подрядчиков не только соблюдения сроков, но и качества. Повторения прошлых ошибок быть не должно. В подземных переходах работы по ремонту практически завершены, даже картины появились.



Подрядчики уверяют, в сроки уложатся и сделают так, чтобы жители и гости города были довольны работой.