В Шымкенте девочка сорвалась с трубы и утонула в реке Бадам

По предварительным данным, девочке было всего 11 лет. Спасатели сообщают, что утонувшая сорвалась с трубы, упала в воду и не смогла выплыть.

Несчастный случай произошел в Шымкенте в жилом массиве Карабастау в реке Бадам 7 августа, передает OTYRAR.

По предварительным данным, девочка 2011 года рождения по неосторожности упала с трубы над рекой и утонула. Плавать она не умела.

На место происшествия прибыли спасатели. Тело ребенка искали под водой несколько часов. В результате водолазам удалось обнаружить утонувшую и передать тело родным.

«На место происшествия привлечены 10 сотрудников и 4 ед. техники Департамента по ЧС г.Шымкент», — сообщили в ДЧС г. Шымкента.