Смертельный прыжок в реку Бадам

Очередной трагический случай на воде. В Шымкенте 22-летний молодой человек утонул в реке Бадам. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, он прыгнул в воду с моста, расположенного по улице Богет в Шымкенте, и не смог выбраться.

«22 июля 2025 года в 15:22 в реке Бадам по улице Богет, в районе Аль-Фараби города Шымкента произошёл несчастный случай. Молодой человек 2003 года рождения зашёл в воду в несанкционированном месте и утонул», — сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям г.Шымкента.

Тело погибшего извлекли водолазы оперативно-спасательного отряда. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведётся проверка. Спасатели напоминают: игнорирование элементарных правил безопасности у воды может привести к непоправимым последствиям

Департамент по чрезвычайным ситуациям г.Шымкента предупреждает: «Несоблюдение правил поведения на водоёмах может стоить жизни. Чтобы избежать трагедий, помните о простых, но важных правилах:

1.Купайтесь только в специально отведённых и разрешённых местах;

2. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

3. Не оставляйте детей у воды без присмотра;

4. Избегайте мест с сильным течением, мутной водой и неизвестной глубиной;

5. Откажитесь от опасных игр в воде;

6. Используйте спасательные средства при необходимости».

Отметим, что это первое трагическое происшествие, зафиксированное в Шымкенте в рамках нынешнего купального сезона