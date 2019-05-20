В микрорайон Асар подачу технической воды возобновили. Но, несмотря на отсутствие воды долгое время, жители находили пути поливать овощи в теплицах.

Как уверяют крестьяне, капельное орошение помогло экономить техническую воду. В городском управлении энергетики и коммунального хозяйства заверили, что после передачи скважины в коммунальную собственность города подача технической воды будет упорядочена. Тогда и будет установлен тариф. Он будет зависеть от площади тепличного хозяйства и орошаемой земли.

Еще пару недель назад Сейдулла Шынасилов о теплице ничего не хотел и слышать. Дефицит поливной воды заставил репатрианта из Узбекистана забросить свои сотки. Выращивать огурцы и помидоры стало не выгодно.

«С поливной водой всё время были сложности. Рассаду поливать надо, а у нас воды нет. Потом тариф на воду вырос. Трудности были и с реализацией продукции. Потом я и сам заболел. Так и забросил хозяйство», — рассказывает Сейдулла Шынасилов, житель микрорайона Асар.

Снова взять в руки тяпки и лейки асаровцев вдохновило городское управление энергетики и коммунального хозяйства. В микрорайоне появилась техническая вода. Дело осталось за малым — передать скважины в коммунальную собственность Шымкента.

«Тариф будет установлен по объему или будет рассчитываться по площади орошаемых земель», — подчеркнул Нурлан Бектурсынов, заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства города Шымкента.

Утвердить тариф на техническую воду не сложно. Куда трудней найти первичные документы на скважины.

Шынар Оразова