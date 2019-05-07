Сотрудники спецЦОНа и специалисты отдела регистрационно-экзаменационного обеспечения УАП Департамента полиции г. Шымкента требовали документы, не предусмотренные стандартом оказания госуслуги.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Шымкент совместно с инспекцией транспортного контроля проведен мониторинг работы ЦОНов и СпецЦОНа Шымкента с участием членов Специальной мониторинговой группы.

На повестке дня межведомственной рабочей группы рассмотрен вопрос, поступивший на мобильное приложение «Digital Agent», запущенное по инициативе Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, о том, что сотрудники Управления миграционной полиции Департамента полиции города Шымкент в рабочее время отсутствовали на рабочем месте.

В этой связи Департаментом совместно с проведен мониторинг соблюдения требований законодательства о государственных услугах.

В ходе мониторинга совместно с управлением собственной безопасности ДП г. Шымкент факты указанные в обращении подтвердились.

По итогам мероприятия рекомендованы меры по устранению недостатков, а также приняты соответствующие меры к сотрудникам допустившим подобные нарушения.

Стоит отметить, в заседании межведомственной рабочей группы под председательством заместителя руководителя Департамента А.Шильманова приняли участие руководители СпецЦОНа № 1и миграционных служб, руководители управлений административной, миграционной и собственной безопасности ДП города Шымкент, сотрудники Департамента и представители СМИ.