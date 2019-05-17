В Туркестане презентовали анимационный фильм «Туркестан»

В рамках «JAS TÚRKISTAN — 2019» respýblıkalyq balalar shyǵarmashylyq MARAFONY, прошедшего в Туркестане, зрителям был представлен новый анимационный фильм «Туркестан», снятый кинокомпанией «Сақ». Анимационная картина нацелена на формирование у подрастающего поколения любви к родине, уважения к истории родного края

Формат фильма, снятого при поддержке акимата Туркестанской области, 2 D, продолжительноть — 25 минут. Режиссер и главный художник творения, предоставленного детям в качестве подарка, — Азамат Ерназаров, автор сценария — Бахытжан Кулжабаев, за музыкальное сопровождение отвечал Айтеке Коптлеу.

Выступая на презентации фильма, директор киностудии «Сақ» Нуриддин Паттеев отметил, что творческая группа, имеющая 18-летний стаж, сняла около 60 короткометражных мультильмов, несколько документальных и художественных фильмов.

Творчество коллектива, в который вошли профессиональные режиссеры, аниматоры и художники, широко известно за пределами нашей страны. Киностудия «САҚ» считает своей главной целью не только развитие анимации, но и расширение кругозора детей, пропаганду патриотизма, человечности, честности, дружбы и других общечеловеческих ценностей.

Сюжет основан на героическом поступке мальчика по имени Жалгас. Он чувствует свой долг перед родиной и противостоит злодеяниям врага. Мальчик-батыр смог предотвратить нападение на Тауке-хана на Курултае казахов и спас ему жизнь. Анимационный фильм богат на яркие и интересные эпизоды, он призывает каждого человека прочувствовать ответственность перед Отчизной.

Первый Президент РК Н. Назарбаев в статье «Семь граней Великой степи» отметил: «Особое внимание также следует уделить подрастающему поколению, которое остро нуждается в качественных детских фильмах и мультипликационных сериалах, способных сформировать культ национальных супергероев». В этой связи киностудией «Сақ» проделана колоссальная работа.

Уже полюбились зрителям анимационные фильмы «Күш атасы — Қажымұқан», «Оборона Отырара», «Священный Казыгурт», 10-серийный документальный фильм «Тайны древнего жетигена», документальный фильм «Древние города вдоль Великого Шелкового пути». В этом году киностудия порадовала юных зрителей анимационными фильмами «Ордабасы – знамя единства», «Оқсыз оқиғасы».

Нужно отметить, «JAS TÚRKISTAN — 2019» respýblıkalyq balalar shyǵarmashylyq MARAFONY, где был презентован анимационный фильм «Туркестан», организован областным управлением внутренней политики. В мероприятии приняли участие представители ведущих детских издательств, поэты и писатели, специалисты сферы анимации.