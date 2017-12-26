В Шымкенте презентовали 10 серийный историко-познавательный фильм

В Шымкенте состоялась презентация 10-ти серийного историко-познавательного фильма «Көне жетігеннің сыры», снятого студией «САҚ» по заказу акимата области.

Всего было снято три анимационных фильма «Қажымұқан», «Отырарды қорғау» и «Киелі Қазығұрт», а также 10-ти серийный фильм «Көне жетігеннің сыры». В презентации фильма приняли участие представитель киностудии «Казахфильм» и Ассоциации аниматоров Казахстана, представители интеллигенции, СМИ и творческая группа.

В ходе презентации аким области Жансеит Туймебаев отметил, что он всегда поддерживает работы, которые возвышают наши национальные ценности.

«В основе анимационного фильма — пропаганда любви к родной земле, природной красоты и священных мест нашей страны, отмеченных в программной статье Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Основная идея фильма – показать нашей молодежи мужество наших предков, ставшими гордостью казахского народа и воспитание патриотизма у молодого поколения. Нам необходимо больше снимать такие фильмы, где мы смогли бы показать нашу национальную идентичность, историю и культуру. Очевидно, что Южный Казахстан в этом направлении вносит свой вклад в формировании национального сознания, сохранению нашего национального кода, о которых всегда подчеркивает Глава государства. Я уверен, что этот фильм займет в сердцах зрителей особое место», — сказал аким.

Режиссер фильма Нуриддин Паттеев выразил благодарность от имени киностудии «САҚ» и всех кинематографистов Казахстана. Безусловно, эти проекты являются одними из самых выдающихся работ не только южноказахстанских кинематографистов, но и в целом в сфере кино и анимации страны.

10-ти серийный фильм «Көне жетігеннің сыры», направленный на повышение имиджа Южно-Казахстанской области и развития его туризма, будет транслироваться по каналам национального телевидения.

Основная цель фильма – показать зрителю красивые и древние места Южного региона, такие как — Туркестан, Арыстан-Баб, Отырар, Сауран, Сайрам, природу Аксу-Жабаглинского заповедника, Казыгуртских гор, Сайрам-Угамского национального парка, а также духовное воспитание и развитие сферы туризма региона.

Фильм начинается со случайного обнаружения древнего музыкального инструмента жетыгена, когда экскаваторы занимаются ремонтом дорог в Южно-Казахстанской области. На поверхности инструмента появляются древние тюркские буквы.

Главным героем фильма является ученица академии художеств Самал, которая приезжает в Шымкент, чтобы побольше узнать об этой находке. В этом ей помогает ее парень Нуржан, где вместе с другими героями фильма они пытаются расшифровать надписи. С этого момента в их жизни начинаются интересные события.

Напомним, что в рамках Дней Южно-Казахстанской области в Астане на прошедшей Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» состоялась презентация анимационного фильма «Күш атасы – Қажымұқан». Вместе с тем, в январе-феврале следующего года запланирована презентация анимационного фильма «Отырарды қорғау».

Пресс-служба акима ЮКО