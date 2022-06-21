Студентка из Шымкента победила в конкурсе научно-технической анимации

Научно-техническая анимация Юлии Шелегединой из южного мегаполиса стала одной из лучших работ среди 200 проектов из России, Казахстана, Беларуси и Германии.

Юлия Шелегедина из Шымкента стала одним из победителей международного конкурса научно-технической анимации «МультПром». Девушку с победой поздравили организаторы конкурса в ходе телемоста Москва — Нур-Султан, передает OTYRAR со ссылкой на Sputnik. kz.

Данное мероприятие посвящено развитию сотрудничества научно-технической анимации Казахстана и России.

Юлия Шелегедина представила на конкурс работу «Что такое электросеть». Проект рассказывает об истории создания и принципах работы электрического комплекса. На создание фильма у девушки ушло около года.

Торговый представитель России в Казахстане Андрей Бабко вручил девушке компьютер, который позволяет работать в сложных графических программах и создавать анимационное кино высокого уровня.

Также награду получил и ее наставник — руководитель детской студии мультфильмов «Алакай» Махсут Жаримбетов.

«Работа с молодежью — это особое направление интеграции между нашими странами, требующее большого внимания. Так как новое поколение Казахстана и России является связующей нитью сближения двух народов, считаю, что это важный проект для молодежи в нынешнее время. Убежден что расширение географии участников конкурса даст возможность молодым специалистам, занимающимся в анимационных студиях и увлекающихся научно-технической анимацией, выйти на международный уровень», — сказал в ходе телемоста Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в России Ермек Кошербаев.

В свою очередь посол России в Казахстане Алексей Бородавкин подчеркнул, что работа казахстанки была выделена жюри из более чем 200 проектов из России, Казахстана, Беларуси и Германии.