Freedom broker
В Казахстане стартовала «Неделя казахстанской анимации»

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы министерства культуры и информации РК

В Казахстане проходит «Неделя казахстанской анимации» – цикл некоммерческих показов отечественных мультфильмов для детей, подростков и семейной аудитории.

Бесплатные показы организованы в кинотеатрах «Арсенал» в Астане и «Сарыжайлау» в Караганде.

Кроме того, при содействии национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил РК сеансы проходят на столичной площадке центра, а также в отдаленных военных гарнизонах, в том числе в Семее, Отаре, Сарыозеке и Алматы.

Такой формат позволяет охватить семьи военнослужащих и жителей закрытых городков, для которых доступ к премьерным кинопоказам нередко остается ограниченным.

Программа недели рассчитана на зрителей разных возрастов и интересов.

В нее вошли полнометражные анимационные сказки, авторские короткометражные работы, а также эксклюзивные премьеры 2025 года. Наряду с новыми лентами зрителям представлены и мультфильмы из золотого фонда «Казахфильма» и Центра поддержки кино.

Проект реализует творческое объединение «Казаханимация» при киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова при поддержке министерства культуры и информации Республики Казахстан и государственного центра поддержки национального кино.

Инициатива направлена на развитие национальной анимации, продвижение качественного контента на государственном языке и расширение зрительской аудитории отечественных мультфильмов.

