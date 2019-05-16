В Туркестане прошел первый день республиканского марафона детского творчества «Jas Túrkіstan – 2019».

В нем приняли участие главные редакторы ведущих детских и подростковых изданий, детские писатели, поэты и драматурги, представители анимационной и переводческой отраслей, журналисты, руководители телеканалов, интернет-порталов и работники сферы образования.

Мероприятие, стартовавшее в рамках программы «Рухани жаңғыру», открыл заместитель акима Туркестанской области Малик Отарбаев, передает Пресс-служба акима Туркестанской области.

«Нам нужно поддерживать подрастающее поколение и проводить больше работы по защите прав детей и развитию их творческих способностей, — отметил он. – В этом плане высока роль средств массовой информации, детской литературы и анимации. Сейчас в социальных сетях и на сайтах немало негативной информации, касающейся детей и подростков. Надо пресекать материалы, призывающие молодежь к жестокости и забвению нравственных ценностей. Одна из целей нашего марафона – формирования у детей высокой культуры, нравственности и патриотизма».

В ходе марафона, организованного управлением внутренней политики Туркестанской области, были обсуждены проблемы детского творчества, литературы, переводческого дела, развития журналистики и анимации, а также детской и подростковой психологии и влияния социальных сетей на их воспитание. Спикеры говорили о необходимости развития познавательных сайтов для детской аудитории и защите информационных прав.

Своим видением проблем поделились Жусипбек Коргасбек (Алматы), Сандугаш Баймаханкызы (Нур-Султан), Азамат Битан (Нур-Султан), Нуриддин Паттеев (Туркестанская область), Дуйсенбек Маглумов (Алматы), Халил Четин (Турция), Аягуль Мантай (Москва), Есей Женисулы (Алматы), Серикбол Хасан (Нур-Султан), Алмагуль Онаева (Узбекистан), Алибек Байбол (Алматы), Жадыра Нармаханова (Алматы), Бейсенкуль Нарымбетова (Шымкент), Жаркынбек Тольтебаев (Шымкент), Батырхан Дауренбеков (Туркестанская область) и другие спикеры.

В рамках марафона прошла выставка республиканских и местных печатных изданий. На ней редакторы и журналисты делились с детьми секретами профессии. Как отметил модератор встречи – руководитель управления внутренней политики Бейсенбай Тажибаев, марафон, имеющий большое значение для воспитания детей, планируется проводить в области регулярно.

Второй день мероприятия состоится в Абае Келесского района. Здесь известные писатели и поэты встретятся с учащимися школ. Запланировано посещение гостями святых мест региона, строительных площадок и проведение пресс-конференции по итогам встречи.