В Туркестанской области полицейские спасли молодую женщину, пытавшуюся покончить жизнь самоубийством.

6 мая текущего года примерно в 18 ч. 50 мин. в Сарыагашский РОП поступило сообщение о том, что на территории ж/д вокзала Сарыагаш неизвестная женщина пытается спрыгнуть с пешеходного моста, проходящего над железной дорогой.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы в составе оперуполномоченного старшего лейтенанта полиции Рустема Райымбекова, следователя лейтенанта полиции Амана Нурканата и криминалиста лейтенанта полиции Хасана Абилдера. Полицейские заметили на мосту женщину, которая уже перелезла через перила. И незамедлительно приняли оперативные меры. Отвлекая женщину разговорами, стражам порядкам удалось схватить несостоявшуюся самоубийцу и перенести на безопасное расстояние. Ею оказалась жительница г. Сарыагаш, которой оказали медицинскую и психологическую помощь, а после передали родственникам.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». В настоящее время все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

В свою очередь, руководство Сарыагашского РОП выразило благодарность сотрудникам полиции старшему лейтенанту полиции Рустему Райымбекову, лейтенантам полиции Аману Нурканату и Хасану Абилдеру за проявленную оперативность и профессионализм при спасении женщины от суицида.