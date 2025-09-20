Гибель солдата: родные требуют всестороннего расследования

В Шымкенте простились с 19-летним Динмухамедом Шынарбеком. Молодой человек погиб во время срочной службы в Жамбылской области. По официальным данным, смерть квалифицировали как суицид. Однако семья утверждает, что юноша не мог наложить на себя руки, и требует всестороннего расследования трагедии.

Еще весной родные провожали в армию здорового и улыбчивого парня. Динмухамед Шынарбек искренне хотел отдать долг Родине. Но домой молодой человек вернулся уже в гробу. Сегодня его тело предали земле.

Родные не верят в версию о самоубийстве. Особенно мама, она просит не называть смерть ее сына суицидом. И требует всестороннего расследования дела, чтобы узнать в чем настоящая причина трагедии.

Бибинур Калтаева, мать погибшего солдата: «Мои дети — близнецы. Одного забрали принудительно, через полгода Димаш сам захотел вместе с ним отслужить. Я специально поехала в Астану, сама его отправляла в армию. До присяги они были вместе, потом их разделили. Последний раз мы разговаривали в субботу. Он не жаловался, только просил, чтобы я приехала. Я отправила его отдать долг Родине на один год, а через пять месяцев мне вернули его мёртвым. Почему наши мальчики, которые идут защищать Родину, умирают? Почему Родина их не защищает?»

Предварительной причиной смерти солдата называют асфиксию. Но родные категорически не согласны с версией самоубийства и указывают на множество странностей.

По словам тети погибшего солдата, она лично ездила в часть и изучала записи камер видеонаблюдения. По её словам, в день трагедии Динмухамед спал всего около трёх часов. С двух часов дня его уже не было видно на записях, а позже сообщили, что якобы именно в это время он взял табуретку, два ремня и повесился. Родные считают такую версию неправдоподобной.

Тогжан Ботабеккызы, тетя погибшего солдата: «Я сама участвовала в экспертизе. Как медик могу сказать — признаков суицида на теле не было. И побоев тоже не было, его не били. Но тут явно что-то не так. Такое ощущение, что он мог стать свидетелем чего-то, и именно поэтому его смерть могли инсценировать. Нам говорят, что он повесился и даже связал себе руки ремнём. Но какой человек, собираясь уйти из жизни, будет завязывать себе руки? Я сама ездила в часть, там всего около сорока солдат и больше пятидесяти офицеров. Как в таких условиях могли не уследить? Мы считаем, что Динмухамеда задушили, а потом сделали вид, будто это суицид. Мы требуем правды и справедливого расследования».

Результаты экспертизы, по словам родственников, будут известны через двадцать дней. В день скорби они согласились дать интервью лишь для того, чтобы призвать власти обратить внимание на трагедию. Родные надеются, что сам президент вмешается в ситуацию, ведь трагедии в казахстанской армии происходят слишком часто.

По факту гибели Динмухамеда в военной части Жамбылской области возбуждено уголовное дело. В министерстве обороны сообщили, что создана специальная комиссия, которой предстоит выяснить все обстоятельства трагедии