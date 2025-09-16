Мужчина убил жену молотком и покончил с собой

В селе Карамурт произошла жуткая трагедия. Мужчина жестоко убил свою супругу, после чего покончил с собой. В результате четверо их детей остались сиротами и переданы под опеку государства.

«Он нашёл на кухне молоток и ударил. Молоток весь в крови, волосы к нему прилипли – я это своими глазами видел», — говорит сосед.

Жуткое убийство произошло в селе Карамурт Сайрамского района. 56-летний мужчина насмерть забил свою 45-летнюю супругу молотком, а затем покончил с собой.

По словам соседей, утром дочь обнаружила маму, истекающую кровью, во дворе, а сын увидел отца повешенным. С тех пор прошла неделя, но село до сих пор не может прийти в себя от трагедии.

«Услышал крик ребёнка и выбежал на улицу. Там девочка кричала: «Мама лежит, не может встать». Когда подбежал – всё было залито кровью», — говорит очевидец.

По словам соседа и родственника Давлата Арипова, тело женщины невозможно было узнать. Тело мужчины позже нашли в туалете. В браке супруги прожили почти 15 лет. У них осталось четверо детей: старшему 13 лет, младшему, ребенку с особенностями развития, 4 года. Семья жила на пособие, мужчина был безработным, и домочадцы испытывали финансовые трудности. По словам соседей, мужчина оставил после случившегося аудиозапись.

«Он сказал, что убил свою жену. Но как именно – не объяснил. Только добавил, что «разврата стало много» и «почему она ездит на машине». После этого признался, что так поступил», — рассказал сосед.

Родственники женщины этот мотив категорически отрицают.

«Когда мы омывали тело, у сестры швы наложены на глаза, лицо разорвано, руки все в ранах. Живого места на теле не осталось. Видно, что били топором, причём дважды. Когда подняли голову, чтобы помыть волосы, они были в песке и глине. Очевидно, её тащили по земле. Я руками очищала тело от камней и грязи. Еле сдерживаюсь. Никогда не думала, что увижу сестру в таком состоянии. Если уж избивать – то пусть руку или ногу сломает, но убивать так жестоко. Четверо детей остались сиротами, кто теперь их поднимет?», — говорит сестра погибшей Мухаббат Мырхадиева.

Четверых детей отдали под опеку государства. Родные женщины хотят забрать их к себе и выражают сомнение в объективности следствия. Полиция сообщила о возбуждении уголовного дела.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Согласно предварительным данным, местный житель причинил телесные повреждения супруге, от которых она скончалась. После этого мужчина оставил аудиозапись с описанием причин случившегося и покончил с собой», — сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области.

В полиции заявили, что из-за следственных действий другие подробности трагедии разглашению не подлежат.