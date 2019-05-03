Шымкент посетила делегация журналистов из Якутии. Работники средств массовой информации заглянули в гости в телекомпанию Отырар.

Местные коллеги журналисты рассказали о своей работе, об истории создания медиахолдинга. Во время экскурсии гостям показали творческую «кухню» телеканала и познакомили с работой журналистского отдела.

Журналисты из Якутии подарили директору медиахолдинга «Отырар» якутскую кружку для кумыса и колокольчик. Не обошлось и без традиционных обрядов. Чтоб счастье не покидало телекомпанию и ее газеты, а злые духи не смогли подобраться к шымкентским журналистам якутские коллеги провели свой народный обряд.

Гости побывают не только в Шымкенте, но и посетят Туркестан.

Завершилась встреча традиционно — фотографией на память. Журналисты из Якутии поблагодарили своих коллег и пригласили к ним в гости. Почувствовать, как говорится, настоящую зиму.

Шуддин Саидов