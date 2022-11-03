Гость из Якутии сравнил Астану и Шымкент… не в пользу столицы

Житель Республики Саха, который сейчас находится в Казахстане, рассказал о своих впечатлениях о Шымкенте и Астане, передает ИА «NewTimes.kz». Видео он разместил на своем YouTube-канале.

Мужчина сравнил два казахстанских мегаполиса.

«Если образно сравнивать эти два города, Астану я вижу как городскую красавицу, у которой наращенные ресницы, макияж на высшем уровне — такая избалованная городская девушка. А Шымкент я сравниваю с деревенской девушкой, у которой естественная, природная красота, без всяких накладных штучек. Но оба города очень красивые. Может быть, Шымкент пришелся мне по душе из-за моего возраста, мне 50 лет. Будь я помоложе, до 35, ну, может, даже до 40 лет, наверное, Астана бы мне больше понравилась», — рассказывает якут.

Он отметил, что его канал может быть полезен и жителям Саха, которые мечтают переехать или погостить в Казахстане.

«Я буду выкладывать видео про какие тут цены на проживание, на еду. Сразу скажу, Шымкент в этом плане имеет большие плюсы. Здесь цены на продукты, наверное, самые низкие по Казахстану, и самые вкусные блюда здесь, в Шымкенте. В любое кафе заходишь — очень вкусно. Я никогда такие вкусные блюда, как здесь, не ел», — поделился он.

Казахстанцы поддержали блогера.

«Добро пожаловать, брат! Мы, казахи, всегда рады братьям-якутам», «Трудно отличить от казаха, действительно, общие тюркские корни чувствуются», «Я рад за брата, у нас ты свой. Алга», «Так приятно читать, как казахи отзываются о нашем народе саха. Хочу обязательно посетить Казахстан», — гласят комментарии.