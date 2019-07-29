В Сеуле полиция задержала иностранцев, пытавшихся сбежать через крышу туалета из зоны вылета Инчхонского международного аэропорта, сообщает «Российская газета».

По данным местной миграционной службы, среди беглецов оказался 25-летний гражданин Казахстана, 34-летний россиянин, 26-летний узбекистанец. На побег мужчины решились после того, как их не пустили в Корею. Сотрудники аэропорта заподозрили их в попытке нелегального трудоустройства в стране.

Правоохранители отправили задержанных в зону для депортируемых, которая находится в комплексе второго терминала Инчхонского международного аэропорта. Находясь в одной комнате, троица познакомилась и запланировала нелегально пробраться на южнокорейский полуостров, сбежав из аэропорта.

Так, задержанные ушли в уборную, там вскрыли крышу, взломали перегородку, а затем по вентиляционным шахтам попытались перебраться в другое крыло здания воздушного судна.

Однако охрана обнаружившая пропажу организовала поиск беглецов.

Всех троих задержали сотрудники службы безопасности аэропорта, у которой возникли подозрения по поводу внезапно появившихся возле информационной стойки иностранцев.

Беглецы смогли дойти до противоположного крыла аэропорта, где были задержаны. Их в итоге передали сотрудникам иммиграционной службы, которые вернули их в изолятор для депортируемых.