13 августа 2016 года 24-летняя гражданка Демократической Республики Конго Бомбале Лолинго Раисса по приглашению недобросовестного ТОО прибыла в Республику Казахстан с визой для осуществления трудовой деятельности.

Потеряв работу из-за короновирусной пандемии, с истечением срока действия паспорта и визы, отсутствием денежных средств гр. Бомбале Л.Р. по независящим от неё обстоятельствам не смогла улететь на родину.

Так, в связи со сложившейся проблемной ситуацией она обратилась к сотрудникам миграционной службы Линейного отдела полиции на станции Шымкент с просьбой об оказании ей помощи.

После чего, сотрудниками транспортной полиции Казахстана при содействии Международной организации по миграции (МОМ), находящейся в Алматы ей была оказана помощь в оформлении документов, приобретении проездного авиабилета на родину.

В свою очередь Раисса поблагодарила всех неравнодушных, в частности, стражей порядка за поддержку и оказанную ей помощь.