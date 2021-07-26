Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что в современном мире трудовая миграция имеет глобальный характер, и напрямую связана с экономическим и социальным уровнем развития страны.

В этой связи из Министерства внутренних дел в Министерство труда и социальной защиты населения передается более трети функций в сфере миграции, связанных с регулированием миграционных процессов и трудовой миграцией.

Полномочия по пресечению незаконной миграции, реадмиссии незаконных иммигрантов, выдаче виз на выезд из Республики Казахстан и въезд в страну, а также документированию населения и гражданства остаются в ведении МВД.