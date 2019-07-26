В Казахстане три банка сольются в один

Пресс-служба АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» сообщает, что 25 июля 2019 г. состоялось совместное общее собрание акционеров трех банков: АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «Tengri Bank».
На собрании была одобрена добровольная реорганизация трех банков путем присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».
В составе акционеров реорганизованного банка сохранится стратегическая доля владения иностранного инвестора в лице Punjab National Bank, Индия.
Данная сделка способствует укреплению финансовой позиции, повышению ликвидности и эффективности объединенного финансового института за счет улучшения качества активов, эффекта синергии, большего размера банка и новой жизнеспособной бизнес-модели.
Объединенный банк продолжит следовать стабильной политике развития, сохраняя свою мобильность, гибкость и клентоориентированность. Будет сохранена профессиональная команда, сформированная из лучших сотрудников. Банк планирует усилить розничный, малый и средний бизнес.
Процесс объединения будет проходить в соответствии с законодательными нормами Республики Казахстан и начнется после получения необходимых разрешений регуляторных органов, включая НБРК.
В настоящее время АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» продолжает работать в штатном режиме, выполняя все пруденциальные нормативы и отвечая по текущим требованиям клиентов.