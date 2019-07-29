В СКО, Костанайской, Туркестанской и Актюбинской областях вероятность шторма составляет 85-95%, сообщает РГП «Казгидромет».
Северо-Казахстанская область.
30 июля местами ожидается гроза, шквал и град. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске 30 июля ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
Костанайская область.
Во вторник, 30 июля, местами ожидаются гроза, ветер западный 15-20 м/с. Днем местами град. В Костанае днем 30 июля ожидается ветер западный 18 м/с.
Туркестанская область.
30 июля местами ожидаются пыльная буря, ветер западный 15-20 м/с.
Актюбинская область.
Во вторник, 30 июля, днем ожидается местами гроза. Ветер юго-западный, западный, местами 18 м/с.