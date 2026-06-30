Штормовое предупреждение в Шымкенте

По данным Казгидромета, на 30 июня в Шымкенте объявлено штормовое предупреждение. Причина — прохождение атмосферного фронта, который принесет неустойчивую погоду. В течение дня и вечером ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +31…+33 °C, ночью — +19…+21 °C.

Ожидается кратковременный дождь и гроза.

Порывы ветра до 15–20 м/с.

В отдельных районах возможны интенсивные осадки. Водители не паркуйте автомобили под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Пешеходы: во время грозы по возможности укройтесь в капитальном здании. Не стойте под стоящими деревьями, металлическими конструкциями. Будьте осторожны при переходе дорог — во время дождя тормозной путь автомобилей увеличивается.

Жителям высотного и частного секторов: закройте окна и балконные двери. Уберите с балконов и дворов предметы, которые может унести сильным ветром. После продолжительной жары дождь принесет долгожданную прохладу. Осадки помогут очистить воздух от пыли, снизят температуру, улучшат состояние зеленых насаждений и уменьшат риск природных пожаров.