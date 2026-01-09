В Шымкенте и 15 областях объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана, в том числе в Туркестанской области. По данным РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеоусловия ожидаются с 20:00 8 января до 20:00 9 января.

9 января на западе, севере, юге и в горных районах Туркестанской области прогнозируется туман. В Шымкенте и Туркестане туман ожидается временами, что может осложнить дорожную обстановку и снизить видимость.

Штормовое предупреждение также объявлено еще в 15 областях страны. В разных регионах прогнозируются туман, гололёд, усиление ветра, а на севере — снег и метель.

Жителям и водителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные условия при планировании поездок.