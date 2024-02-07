Из-за сильного ветра 1400 жителей Шымкента остались без света

Сегодня на полтора часа в 90-ые годы вернулись жители микрорайонов Оңтүстік, Тассай, Забадам.

Сильные порывы ветра оставили без электроэнергии 1400 абонентов. ЧП удалось устранить достаточно быстро.

Пресс-служба ДЧС г. Шымкента:

«7 февраля в 11:40 от службы АО «ОнтустикЖарыкТранзит» поступило следующее сообщение: из-за сильного порыва ветра случилось аварийное отключение электроэнергии. Температура воздуха на улице в это время была +6°С. Пострадавших нет. В 12:13 работы по подключению источника электрического тока были завершены».

Сегодня в Шымкенте порывы ветра достигали 20 метров в секунду, а в соседнем Туркестане до 18. Кроме того, на юг страны обрушился снегопад. В связи с неблагоприятными погодными условиями полицейские предупреждают водителей и пассажиров об ограничении движения для автотранспорта на дорогах Туркестанской области.

Бактибек Жанибеков, командир батальона патрульной полиции ДП Туркестанской области:

«С 7 февраля на участке трассы Алматы-Ташкент-Термез, от границы Жамбылской области до населенных пунктов Шакпак-баба и Машат ограничено движение для всех видов транспортных средств. В свою очередь, сотрудники патрульной полиции Туркестанской области несут службу в усиленном режиме в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий и оказывают помощь застрявшим в дороге водителям и пассажирам. Призываем воздержаться от выезда в дальний путь, соблюдать правила дорожного движения».