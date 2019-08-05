По поручению Главы государства К.К. Токаева на 2019-2020 учебный год выделено дополнительно 5 тысяч грантов для детей из многодетных семей и получателей адресной социальной помощи.
Указанные образовательные гранты присуждаются местными исполнительными органами на конкурсной основе. Для этого Акимами областей, городов республиканского значения и столицы будут созданы конкурсные комиссии.
Претендовать на эти образовательные гранты могут абитуриенты из многодетной семьи либо из семьи, получающей адресную социальную помощь (АСП).
Обязательным условием участия в конкурсе является наличие порогового балла ЕНТ, сданного в июне 2019 года.
Для поступления в национальные вузы необходимо иметь результат ЕНТ не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов, по направлению «педагогические науки» – не менее 60 баллов.
Прием заявлений на конкурс образовательного гранта будет осуществляться с 5 по 10 августа.
Присуждение образовательных грантов и зачисление в вуз – до 25 августа.
Перечень документов для участия в конкурсе:
1) заявление на бланке установленного образца;
2) документ об образовании (подлинник при подаче документов в приемную комиссию);
3) сертификат ЕНТ;
4) медицинская справка по форме 086-У;
5) копия документа, удостоверяющего личность.
Также необходимо представить документы, подтверждающие статус детей из числа многодетной семьи или семьи, получающей адресную социальную помощь (АСП).
Списки обладателей образовательного гранта МИО будут опубликованы в местных средствах массовой информации.
Размещение 5 000 грантов среди областей, гг. Нурсултан, Алматы, Шымкент
|
№
|
Регион
|
Количество грантов
|
Ответственные лица МИО
|
Контакты
|
1.
|
г. Нур-Султан
|
165
|Айтжанова Гульжан Жаксылыковна
|
8(7172)556878, 556857
|
2.
|
г. Алматы
|
190
|Қанатбекұлы Ербол
|
8(727) 2622741
|
3.
|
г. Шымкент
|
390
|Дарыбаева Гульнара Турдыбаевна
|
8(7252) 558718, 87023223782
|
4.
|
Алматинская область
|
540
|Саида Саманова
|
8(7282) 329689
|
5.
|
Акмолинская область
|
390
|Садвакасов Бекжан Серикович
|
8(7162)
903122, 903123
|
6.
|
Актюбинская область
|
180
|Калиева Гульбарам Есеновна
|
8(7132)
560461
87471142719
|
7.
|
Атырауская область
|
220
|Исанберденова
Аккенже Аяпбергеновна
|
8(7122)
270940
|
8.
|
ВКО
|
180
|Алима Ақылбек
|
8(777)2267343
|
9.
|
Жамбылская область
|
460
|Бектаева Шынар Сералиевна
|
8(7262) 438814, 438881
|
10.
|
ЗКО
|
100
|Гумарова Зауре Базаргалиевна
|
8(7112)
260470
|
11.
|
Карагандинская область
|
195
|Нұрсұлтан Гулдана Ерболатовна
|
8(7212) 412281, 87012883140
|
12.
|
Костанайская область
|
85
|Киселева Ольга Павловна
|
8(7142)
575319, 575317
|
13.
|
Кызылординская область
|
390
|Жунусова Шолпан Оралбаевна
|
8(7242)
605458, 605457
|
14.
|
Мангистауская область
|
305
|Кулатаева Клара Кашкинбаевна
|
8(7292) 571204
|
15.
|
Павлодарская область
|
75
|Азамбаева Нургуль
|
87052253237 8(7182)
663842
|
16.
|
СКО
|
60
|Протокопова Татьяна Николавена
|
8(7152) 463288
|
17.
|
Туркестанская область
|
1345
|Касымбекова Айгуль
|
8(7253)
341719, 87781795901