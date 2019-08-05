Образовательные гранты

По поручению Главы государства К.К. Токаева на 2019-2020 учебный год выделено дополнительно 5 тысяч грантов для детей из многодетных семей и получателей адресной социальной помощи.

Указанные образовательные гранты присуждаются местными исполнительными органами на конкурсной основе. Для этого Акимами областей, городов республиканского значения и столицы будут созданы конкурсные комиссии.

Претендовать на эти образовательные гранты могут абитуриенты из многодетной семьи либо из семьи, получающей адресную социальную помощь (АСП).

Обязательным условием участия в конкурсе является наличие порогового балла ЕНТ, сданного в июне 2019 года.

Для поступления в национальные вузы необходимо иметь результат ЕНТ не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов, по направлению «педагогические науки» – не менее 60 баллов.

Прием заявлений на конкурс образовательного гранта будет осуществляться с 5 по 10 августа.

Присуждение образовательных грантов и зачисление в вуз – до 25 августа.

Перечень документов для участия в конкурсе:

1) заявление на бланке установленного образца;

2) документ об образовании (подлинник при подаче документов в приемную комиссию);

3) сертификат ЕНТ;

4) медицинская справка по форме 086-У;

5) копия документа, удостоверяющего личность.

Также необходимо представить документы, подтверждающие статус детей из числа многодетной семьи или семьи, получающей адресную социальную помощь (АСП).

Списки обладателей образовательного гранта МИО будут опубликованы в местных средствах массовой информации.

Размещение 5 000 грантов среди областей, гг. Нурсултан, Алматы, Шымкент

 

Регион

Количество грантов

Ответственные лица МИО

Контакты

1.

г. Нур-Султан

165

 Айтжанова Гульжан Жаксылыковна

8(7172)556878, 556857

2.

г. Алматы

190

 Қанатбекұлы Ербол

8(727) 2622741

3.

г. Шымкент

390

 Дарыбаева Гульнара Турдыбаевна

8(7252) 558718, 87023223782

4.

Алматинская область

540

 Саида Саманова

8(7282) 329689

5.

Акмолинская область

390

 Садвакасов Бекжан Серикович

8(7162)

903122, 903123

6.

Актюбинская область

180

 Калиева Гульбарам Есеновна

8(7132)

560461

87471142719

7.

Атырауская область

220

 Исанберденова

Аккенже Аяпбергеновна

8(7122)

270940

8.

ВКО

180

 Алима Ақылбек

8(777)2267343

9.

Жамбылская область

460

 Бектаева Шынар Сералиевна

8(7262) 438814, 438881

10.

ЗКО

100

 Гумарова Зауре Базаргалиевна

8(7112)

260470

11.

Карагандинская область

195

 Нұрсұлтан Гулдана Ерболатовна

8(7212) 412281, 87012883140

12.

Костанайская область

85

 Киселева Ольга Павловна

8(7142)

575319, 575317

13.

Кызылординская область

390

 Жунусова Шолпан Оралбаевна

8(7242)

605458, 605457

14.

Мангистауская область

305

 Кулатаева Клара Кашкинбаевна

8(7292) 571204

15.

Павлодарская область

75

 Азамбаева Нургуль

87052253237 8(7182)

663842

16.

СКО

60

 Протокопова Татьяна Николавена

8(7152) 463288

17.

Туркестанская область

1345

 Касымбекова Айгуль

8(7253)

341719, 87781795901

 

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