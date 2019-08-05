По поручению Главы государства К.К. Токаева на 2019-2020 учебный год выделено дополнительно 5 тысяч грантов для детей из многодетных семей и получателей адресной социальной помощи.

Указанные образовательные гранты присуждаются местными исполнительными органами на конкурсной основе. Для этого Акимами областей, городов республиканского значения и столицы будут созданы конкурсные комиссии.

Претендовать на эти образовательные гранты могут абитуриенты из многодетной семьи либо из семьи, получающей адресную социальную помощь (АСП).

Обязательным условием участия в конкурсе является наличие порогового балла ЕНТ, сданного в июне 2019 года.

Для поступления в национальные вузы необходимо иметь результат ЕНТ не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов, по направлению «педагогические науки» – не менее 60 баллов.

Прием заявлений на конкурс образовательного гранта будет осуществляться с 5 по 10 августа.

Присуждение образовательных грантов и зачисление в вуз – до 25 августа.

Перечень документов для участия в конкурсе:

1) заявление на бланке установленного образца;

2) документ об образовании (подлинник при подаче документов в приемную комиссию);

3) сертификат ЕНТ;

4) медицинская справка по форме 086-У;

5) копия документа, удостоверяющего личность.

Также необходимо представить документы, подтверждающие статус детей из числа многодетной семьи или семьи, получающей адресную социальную помощь (АСП).

Списки обладателей образовательного гранта МИО будут опубликованы в местных средствах массовой информации.

Размещение 5 000 грантов среди областей, гг. Нурсултан, Алматы, Шымкент