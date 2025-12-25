В Шымкенте почти на половину сократилось число получателей АСП

В этом году адресную социальную помощь получили 26 798 человек. Об этом сообщила глава городского управления по занятости и социальной защите населения Жанат Утебаева.

Подводя итоги года она отметила, что количество семей, нуждающихся в поддержке, значительно сократилось

Жанат Утебаева, руководитель управления занятости и социальной защите:

«По сравнению с прошлым годом число получателей снизилось на 42,3%. Важно отметить, что это временная поддержка для малообеспеченных семей, а не постоянная выплата. Получатели делятся на условных и безусловных: с каждым, кто получает условную помощь, заключается соглашение. Если доход гражданина увеличивается, он исключается из списка получателей».

Не менее положительные результаты отмечаются и в сфере занятости. Уровень безработицы снизился до 4,7%. Более 53 тысяч человек получили поддержку специалистов, были трудоустроены на различные рабочие места, включая субсидируемые, а также направлены на профессиональное обучение

Жанат Утебаева, руководитель управления занятости и социальной защите:

«Особенно радует снижение уровня безработицы среди молодежи: с 3,5% до 2,9%. Всего в этом году трудоустроены 27 781 человек, из них 3 234 на новые рабочие места».

Среди получателей адресной социальной помощи 7 400 человек трудоспособного возраста. Из них 3 840 уже имеют постоянную работу, а 163 человека участвуют в активных мерах государственной программы занятости. Кроме того, в городе открыли оздоровительные центры для пенсионеров с различными кружками и программами досуга, а для людей с ограниченными возможностями реализуются специальные программы реабилитации.